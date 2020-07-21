7 خطوات لحفظ لحوم الأضاحى بطريقة صحيحة.. واستشاري تغذية يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، وتلجأ الكثير من ربات البيوت، لتخزين اللحوم في داخل الفريزر لاستهلاكها في وقت لاحق، لكن قد يرتكب العديد الأخطاء أثناء التخزين، ما قد يؤدي لفقدها لقيمتها الغذائية.

لذا يستعرض لكم "الخليج 365"، الطريقة الصحيحة لتخزين لحوم عيد الأضحى، وفق ما ذكر الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية.

- يجب أثناء تقطيع اللحوم تقسيم كمية محددة فقط منها، ووضعها في الأكياس حسب استهلاكها.

- يمكن غسلها بالماء البسيط جدا، ثم تجفيفها ثم تقطع إلى قطع جاهزة للتسوية، وهذا ما يسمى بالتجميد السريع.

- يجب مراعاة عدم تكدس الأكياس فوق بعضها البعض داخل الفريزر، ومن الأفضل ترك مساحة كافية للتبريد والتهوية.

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- كلما تمت إذابة اللحوم بشكل بطيء كان أفضل بشكل كبير.

- من الأفضل إخراج اللحوم من الفريزر قبل استخدامها بيوم ووضعها في الرف السفلي في الثلاجة لإذابتها، بطريقة جيدة وللحفاظ على قيمتها الغذائية.

- يجب توخي الحذر من وضع كمية كبيرة من اللحوم في كيس واحد، ثم إذابتها ثم دخولها الفريزر مرة أخرى، ما يؤدي إلى التأثير على قيمتها الغذائية.

- عدم ترك اللحوم خارج الثلاجة لفترة طويلة خاصة يوم ذبح الأضحية، ما يؤدي إلى تغيير لونها، لذا من الأفضل تجميدها بعد الذبح.

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