أحدث أزياء السهرة من المشاهير لحفلات العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:42 مساءً - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما "إنستجرام"، الكثير من الخيارات للفساتين المتنوعة من وحي النجمات العربيات خلال الفترات الماضية، والتي خطفت أنظارنا، وجمعناها لكِ عزيزتي؛ لتوحي لكِ بأفكار تتناسب مع خيارات حفلات عيد الأضحى المبارك، فإليكِ الموديلات.



موديلات فساتين أنيقة للعيد

موديلات فساتين أنيقة للعيد



إن كنتِ من محبات الفساتين المميزة في حفلات العيد والمناسبات الضخمة، فيمكنكِ ارتداء فستان أبيض بموديل ضيق مزين من الأطراف بالريش ومصمم بالفصوص اللامعة في منطقة الصدر، كما فعلت فرح الهادي، أو استلهمي من الفاشينيستا فوز الفهد إطلالتها بفستان بنيّ مزين باللمعة الفضية والنقوش الكحلية والريش في أطراف الأكمام، ومصمم بشكل مكشوف الأكتاف ومنفوش؛ لإطلالة مذهلة ومناسبة لأفخم الحفلات، أو اختاري -عزيزتي- من مهيرة عبد العزيز فستانًا سماويًّا واسعًا مصممًا بموديل ناعم بقماش مذهل وخفيف، أو تأنقي على غرارها بفستان أحمر طويل مصمم بأكمام طويلة ومزين بقماش الدانتيل من الأسفل؛ لمظهر أنيق وجذاب.

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خيارات الجمبسوت للمناسبات

خيارات الجمبسوت للمناسبات



في حال فضَّلتِ الجمبسوت لمناسباتك، فيمكن للنجمات العربيات أن يلهمنَكِ بعدة خيارات؛ حيث ارتدت سيرين عبد النور جمبسوت لامعًا باللون الأخضر المائل للسماوي والمصمم بموديل طويل ومحتشم، فيما ظهرت فاطمة الصفي بجمبسوت مصمم بخطوط من الترتر الملون بالأبيض والأسود وتدرجات الأزرق والزهري؛ لخيار مناسب للشابات.

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إطلالات الفساتين القصيرة

إطلالات الفساتين القصيرة



للشابات مُحِبَّات الفساتين القصيرة في المناسبات الضخمة، يمكنكن أن تخترن من الفنانة كارول سماحة إطلالتها بفستان أبيض قصير مصمم بموديل ناعم وأنيق؛ ليناسب الحفلات البسيطة، أو تستلهمن من مدونة الموضة والمذيعة إلين سليمان خيارها لفستان أسود مزين بالزهور اللامعة والأكمام المفرغة بطريقة مميزة مناسبة للشابات.

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تنسيقات الفساتين المصممة بفتحة جانبية



تنسيقات الفساتين المصممة بفتحة جانبية



تُعتبر الفساتين المصممة بفتحة جانبية من أكثر الموديلات التي تلاقي إقبالًا من الفتيات في الوطن العربي، لذا جمعنا لكنّ العديد من الخيارات بهذه الصيحة، حيث اختارت نور الغندور فستانًا أصفر طويلًا بموديل ناعم وقماش مميز مصمم بفتحة جانبية مع مجوهرات ذهبية مذهلة، ونسقت فستانًا أزرق طويلًا ولامعًا مصممًا بقصة ناعمة وفتحة جانبية مع عدة مجوهرات فضية، فيما أطلّت مايا دياب بفستان فوشيا لامع مصمم بقصة ناعمة وفتحة جانبية؛ لخيار مذهل وأنثوي، بينما ارتدت منة عرفة فستانًا فضيًّا لامعًا مصممًا بكُمٍّ واحد مكشوف الأيدي وبقصَّة جانبية في الأسفل، وظهرت أيضًا بفستان أحمر مكشوف الأكتاف ومصمم بحزام للخصر وقصة جانبية في الأسفل.