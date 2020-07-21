كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:42 مساءً - يحرص الكثير من النجوم على الظهور بإطلالات مختلفة ومتميزة، سواء في إطلالاتهم اليومية العادية أو التي يشاركون بها بالمناسبات والمهرجانات الفنية.

ويسعى عدد كبير من النجوم إلى مواكبة أحدث صيحات الموضة، إلا أن هناك من يفضل الأسلوب الكلاسيكي في الملابس، ويعتمد عليه في مختلف إطلالالته.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة إطلالات من إنستقرام النجوم العرب.. من الأكثر أناقة، ويمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها لإطلالة متميزة وأنيقة.



راغب علامة

راغب علامة



يعدّ الفنان اللبناني راغب علامة من أكثر النجوم العرب أناقة، إذ تتسم إطلالاته بأنها تجمع بين الجاذبية والفخامة.

وفي هذه الإطلالة؛ ظهر راغب علامة ببدلة أنيقة باللون الأبيض، ونسق معها قميصًا باللون الأبيض، وحذاء أنيقًا باللون الأسود.

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عاصي الحلاني

عاصي الحلاني



كثيرا ما اعتاد المطرب اللبناني عاصي الحلاني على أن يشارك محبيه بصور من إطلالاته المختلفة، عبر حسابه الشخصي بموقع الإنستقرام.

وفي هذه الإطلالة؛ اعتمد الحلاني جاكيت مطرّزًا بالترتر اللامع باللون الأسود، ونسقه مع بنطلون وتيشيرت باللون الأسود، ولم يغفل تنسيق الإكسسوارات المناسبة، من ساعة يد باللون البني والذهب، تمنح إطلالته قدرًا من الأناقة والجاذبية.



أحمد حلمي

أحمد حلمي



يعتبر الفنان المصري أحمد حلمي من أبرز النجوم العرب الذين يهتمون بإطلالاتهم، سواء اليومية أو التي يشاركون بها في مختلف المناسبات، كالحفلات والمهرجانات الفنية. ولأحمد حلمي أسلوب خاص في عالم الأزياء، إذ يجمع بين الأسلوب الكلاسيكي والأسلوب المواكب لأحدث صيحات الموضة.

في هذه الإطلالة؛ ارتدى أحمد حلمي بليزر باللون البيج، مع تيشيرت أبيض وبنطلون جينز باللون الأزرق، ونسق أيضا حذاء باللون الأبيض، بتصميم أربطة باللون الأصفر الفاتح.

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إياد نصار

إياد نصار



يعرف الفنان الأردني إياد نصار ببراعته في تنسيق الملابس، مع الإكسسوارات التي تناسب إطلالاته المختلفة.

وفي هذه الإطلالة؛ ظهر إياد نصار مرتديًا بدلة أنيقة باللون الأسود، ونسق معها قميصًا باللون الأبيض، وبابيون باللون الرمادي، وساعة يد أنيقة باللون الأسود، تضفي على إطلالته قدرًا من الأناقة والجاذبية.



عمرو دياب

عمرو دياب



من المعروف أن الفنان المصري عمرو دياب من أكثر النجوم الذين يسعىون إلى التغيير والاختلاف، وفي كل إطلالة جديدة له، يظهر مميّزًا ومواكبًا لأحدث صيحات الموضة.

وفي هذه الإطلالة؛ ظهر عمرو دياب مرتديا قميصًا أسود مطبّعًا بنفشة الأزهار باللون الأبيض، ونسّقه مع تيشيرت باللون الأبيض، وبنطلون جينز باللون الأسود.

ونسق مع هذه الإطلالة أيضا حذاء رياضيًّا أنيقًا، وساعة يد من الذهب الأبيض.

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