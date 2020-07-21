أبرز صيحات مكياج خريف 2020 اعتمديها هذا العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:42 مساءً - تنطلق موضة مكياج خريف 2020 من المدرجات والعروض التي أقيمت قبل انتشار فيروس كورونا عالمياً، والتي ستلهمك إطلالة خريفية مثالية تضج أنوثة وجمالاً، ابتداءً من أحمر الشفاه الأحمر والأيلاينر المجنّح، مروراً بمكياج العيون السموكي الأخضر، وصولاً ال الحواجب المرصعة بحبات الشواروفسكي، وغيرها من اتجاهات المكياج التي ستكون رائجة خلال هذا الخريف. وفي هذا المقال، نرصد لك أجمل صيحات مكياج خريف 2020 من المدرجات مباشرة.



أحمر الشفاه الأحمر

أحمر الشفاه الأحمر



يعد أحمر الشفاه الأحمر أبرز اتجاهات مكياج خريف 2020 من دون منازع، فهو ظهر بكثرة على المدرجات، حيث اعتمدته الدور العالمية بطرق مختلفة. فدار مارك جاكوب Marc Jacobs اعتمدت الروج الأحمر الداكن الى جانب الأيلاينر الأسود العريض والمجنح، فيما اختارت دار أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta، أحمر الشفاه الأحمر الصارخ واللامع مع مكياج العيون الطبيعي، والبشرة بلون موحّد. استخدمي مثلاً أحمر الروج الأحمر من مارك جاكوبس Marc Jacobs Le Marc Lip Crème Lipstick in Oh Miley، أو الروج الأحمر الصارخ بلمسة لامعة من ماك MAC Patent Paint Lip Lacquer.

تابعي المزيد: مستحضرات تليق بالبشرة الحنطية



مكياج سموكي أخضر

مكياج سموكي أخضر



لا شيء يضاهي جمال المكياج السموكي، وهو موضة كل المواسم، إلا أنه في هذا الخريف سيكون مختلفاً جداً، إذ سيتصدر مكياج العيون السموكي الأخضر البارز صيحات مكياج خريف 2020. استوحيه من دار أنا سو Anna Sui، واعتمديه الى جانب أحمر الشفاه الأرجواني العميق. ننصحك بتجربة باليت ظلال العيون من Pat McGrath: Pat McGrath Labs Mothership VI: Midnight Sun.

Advertisements



الحواجب المرصعة بالشواروفسكي

الحواجب المرصعة بالشواروفسكي



تشكل الحواجب المرصعة بحبات الشواروفسكي، من أكثر صيحات مكياج خريف 2020 تميزاً وجمالاً. حيث ظهرت عارضات دار كريستوفر جون روجرز Christopher John Rogers، بحواجب مرصعة بحبات ناعمة من الشواروفسكي الى جانب الشفاه النيون الجريئة أو الروج النيود القريب الى لون البشرة. ننصحك بتجربة Uoma Beauty Badass Icon Matte Lipstick in Tina، وCrystal Rhinestones and Tweezer Set.



الأيلاينر الأزرق

الأيلاينر الأزرق



الأيلاينر الملون سيكون موضة رائجة جداً في خريف 2020، وخصوصاً الأيلاينر الأزرق المقرون بالبشرة الذهبية والحواجب المحددة، كما رأينا في عروض Tadashi Shoji. يتناغم الأيلاينر الأزرق مع جميع ألوان البشرة، وهو يوفر للمرأة مظهراً حيوياً أنثوياً خلال الخريف، يبثّ فيك المرح والطاقة.

تابعي المزيد: رفع الرموش أكثر التقنيات رواجاً... هذا ما يجب تعرفينه