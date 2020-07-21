أفضل كريمات تفتيح وتبييض البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:42 مساءً - ينصح الاختصاصيون المرأة بالابتعاد عن العلاجات التجميلية التي تعنى بتفتيح وتبييض البشرة خلال الصيف، تجنباً لتلف البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس. لكن لحسن الحظ، يتوافر العديد من كريمات تفتيح وتبييض البشرة التي تضمن لك نتائج فعالة، من دون أن تسبب أي أذى للبشرة، نرصد لك مجموعة منها في هذا المقال.



Wow Fairness Cream

Wow Fairness Cream



يوفر لك كريم تفتيح وتبييض البشرة هذا، فوائد متعددة، فهو يحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة، ويعمل على تفتيح وتبييض البشرة، ويبطئ علامات الشيخوخة، ويمنحك بشرة أكثر إشراقاً وتوهجاً. وهو يتميز بتركيبته المثبة سريرياً والصديقة للبيئة.

تابعي المزيد: ماسك الزعتر لبشرة صافية ولون موحد



Clean & Clear Fairness Cream

Clean & Clear Fairness Cream



يلائم كريم التفتيح هذا جميع أنواع البشرة، ويتميز بتركيبته الخفيفة الخالية من الزيت وغير الدهنية، والتي تمنع انسداد المسام وتمنح بشرتك توهجاً وردياً طبيعياً دائماً، إذ تمتصه البشرة بسهولة فيعمل على تفتيح لونها، وحمايتها من أشعة الشمس في الوقت نفسه.



L'OREAL PARIS White Perfect

L'OREAL PARIS White Perfect



يعالج هذا الكريم من لوريال باريس L'OREAL PARIS البقع الداكنة، فيوحد ويفتح لون البشرة ويعمل على تبييضها، فيعطيها إشراقةً وتوهجاً صحياً. إضافة الى ذلك، يعمل هذا الكريم على تحفيز دوران الأوعية الدقيقة في الجلد، مما يعزز مظهر البشرة ويمنحها إشراقة صحية.

Advertisements



Olay White Radiance Brightening Intensive Cream Moisturizer

Olay White Radiance Brightening Intensive Cream Moisturizer



هذا الكريم ملائم لجميع أنواع البشرة، ويوفر حماية ثلاثية للبشرة، إذ يعمل على تفتيح لونها وتنعيمها وتوفير الحماية لها من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، إضافة الى أنه يقلل من ظهور البقع الداكنة، مما يمنح البشرة وهجاً صحياً وطبيعياً.



Neutrogena Fine Fairness Brightening Serum

Neutrogena Fine Fairness Brightening Serum



هذا الكريم مثالي للبشرة المختلطة والدهنية، إذ يخترق البشرة في الأعماق، فيمنع إنتاج الميلانين، مما يساهم في تفتيح البشرة وحمايتها من التصبغ والبقع الداكنة. يمتلك كريمNeutrogena Fine فعالية عالية، حيث ستلمسين نتائجه الواضحة على البشرة في غضون ثلاثة أسابيع.



Garnier Skin Naturals White Complete Multi Action Fairness Cream

Garnier Skin Naturals White Complete Multi Action Fairness Cream



إن هذا الكريم غني بمستخلصات الليمون التي تعمل على تفتيح لون البشرة. كما أن تركيبته متعددة الفوائد على البشرة، فإضافة الى تفتيح لونها، هو يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة ويساعد في ترطيبها تنعيمها. وفي غضون سبعة أسابيع من استخدام كريم Garnier Skin Naturals سيساهم في تفتيح البشرة 3 درجات. ناهيك عن أنه مثالي لجميع أنواع البشرة.

تابعي المزيد: كيف أجعل رائحة جسمي عطرة طوال اليوم