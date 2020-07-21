فوائد فيتامين A للبشرة لا تحصى فاستفيدي منه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:42 مساءً - من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ويتم الحصول على أفضل امتصاص منه عن Aيعتبر فيتامين طريق العناصر أو المواد الغذائية التي نتناولها.

وبشكل عام؛ يحتاج جسم الإنسان لبعض الدهون، ويفضل أن يحصل عليها من مصادر صحية مثل الأفوكادو هي 700 ميكروجرام في اليوم.Aوالمكسرات، وتبلغ الكمية الموصى لتناولها من فيتامين فوائد عديدة على صحة العظام والأسنان والعيون، وأخرى على البشرة، كما أنه يوجد بكثرة فيA ولفيتامينمصادر عدة حيوانية كصفار البيض والنخاعات والكبدة والألبان والأجبان بجميع منتجاتها، وأخرى نباتية كالجزر والبرتقال والبطيخ والموز والقرنبيط، وغيرها من الخضراوات الورقية.

للبشرة، فضلا عن فوائد عامة للصحة.وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" على فوائد فيتامين A



A أولا: فوائد صحية عامة لفيتامين

فوائد صحية عامة لفيتامين A



العديد من الفوائد، إذ يمكنه تعزيز صحة العيون، ويلعب دورا كبيرا في الوقاية من الضمور Aيملك فيتامين البقعي، كما يمكن اعتباره علاجا فعالا لجفاف العين.

ويساعد أيضا في تعزيز الجهاز المناعي بجسم الإنسان، ويمنع الإصابة بالكثير من الأمراض، كما يعلب دورا أساسيا في محاربة الالتهابات الموجودة بالجسم.

ويعالج العديد من المشكلات المتعقلة بالشعر كالتساقط، فضلا عن دوره الكبير في ترطيبه وتنعميه، وإمداده بالصحة والقوة، ويساعد أيضا في عملية تسريع نمو الشعر وتطويله.

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للبشرةAثانيا: فوائد فيتامين



1- يساعد في عمل تقشير سطحي للجلد.

2- يلعب دورا ضروريا في التئام الجروح.

3- يساعد في علاج حب الشباب، ويقضي على البثور.

4- يساعد الجلد على امتصاص المستحضرات المستخدمة في العناية بالبشرة.

5- له دور كبير في عدم تراكم الخلايا الميتة، وبالتالي يمنح البشرة نضارة وحيوية.

6- يقلل من ظهور الهالات السوداء تحت العينين.

7- يلعب دورا أساسيا في توحيد لون البشرة، وإزالة البقع الداكنة تدريجيا حتى تختفي تماما من الوجه.

8- يصغر ويقلل من حجم المسام الموجودة بالبشرة.

9- يساعد في عملية التوازن بالجلد، فيجعله غير دهني وغير جاف.

10- يجعل طبقات الجلد متماسكة وقوية، ويمنع ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.

11- يعزز الدورة الدموية بالوجه، وبالتالي يزيد من الكولاجين بالبشرة، وتمنحها مرونة ورطوبة.

12- يساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة.

13- يحمي الجلد من الجفاف.

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