تسريحات هندية بسيطة..استعيني بها لإطلالة مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:42 مساءً - من المعروف أن المرأة الهندية تتمتع بشعر داكن طويل وناعم، مما يسهل عليها اعتماد تسريحات شعر متعددة ومتميزة، تضفي على إطلالاتها قدرا من الجاذبية والأناقة.

ومع اعتماد تسريحة الشعر المفضلة لدى المرأة الهندية، يمكنها تزيينه بالإكسسوارات كبيرة الحجم، وأغطية الرأس الملونة، التي تمنح إطلالتها جاذبية وجمالا.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" عدة تسريحات هندية بسيطة، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.



تسريحة شعر منسدل

تسريحة شعر منسدل



إذا كنت ترغبين في إطلالة هادئة وبسيطة، يمكنك اعتماد تسريحة شعر منسدل، مع ترك خصلات جانبية، وذلك على الطريقة الهندية.

إذ يمكنك تزيين شعرك بغطاء ملون، ومطرز بالترتر، وتنسيق قرط ذهبي كبير الحجم، يضفي على إطلالتك جاذبية وأناقة.

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تسريحة شعر مرفوع

تسريحة شعر مرفوع

ذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة متميزة وبسيطة، يمكنك اعتماد تسريحة شعر مرفوع على شكل كعكة عادية أو فوضوية.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنك تزيين مقدمة الرأس بإكسسوار كبير الحجم، وتنسيق قرط وقلادة كبيرة الحجم من اللؤلؤ والكريستال الملون.

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تسريحة البف

تسريحة البف



إذا كنت ترغبين في إطلالة أنيقة وبسيطة، يمكنك اعتماد تسريحة البف وكعكة عادية من الخلف، مع ترك خصلات على جانبي الوجه.

ويمكنك تزيين هذه الإطلالة على طريقة المرأة الهندية، بتنسيق إكسسوار من الذهب ومرصع بحبات اللؤلؤ، ووضعه في منتصف مقدمة الرأس، وقرط وقلادة كبيرة الحجم من الذهب والكريستال الملون.



تسريحة الجدائل

تسريحة الجدائل



إذا كنت ترغبين في إطلالة تجمع بين الجاذبية والبساطة، يمكنك اعتماد تسريحة الجدائل أو الضفائر للشعر، وتزيينها بالورود، وإكسسوارات من اللؤلؤ.

كما يمكنك اعتماد تسريحة الجدائل للشعر بالكامل، وتزيينها بالورود والإكسسوارات كبيرة الحجم، تمنح الإطلالة جاذبية وفخامة.



تسريحة شعر ذيل الحصان

تسريحة شعر ذيل الحصان



إذا كنت ترغبين في إطلالة كلاسيكية بسيطة، يمكنك اعتماد تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان، وتزيينها بإكسسوار كبير الحجم، ووضعه في مقدمة الرأس.

كما يمكن تزيين ذيل الحصان بالورود والإكسسوارات المرصعة بالكريستال، ويمكنك اعتماد مكياج عصري ذي ألوان جريئة مع هذه الإطلالة.

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