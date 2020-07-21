علاقات و مجتمع
أصيبت المطربة التونسية أماني السويسي بكدمات في وجهها وذلك بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل متعهد حفلات.
ونشرت أماني مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة بـ "إنستجرام" وهي بأحد المستشفيات وتبكي بسبب التعدي الجسدي عليها من متعهد حفلات يدعى "سفيان"، بسبب مطالبتها بحقوقها المالية، بحسب ما ذكرته.
وقالت السويسي خلال مقطع الفيديو القصير :"اللي وصلني للحالي هو سفيان متعهد الحفلات قعد يضرب فيا بساقية وبالبونية على راسي".
ولقت الواقعة ردود فعل من المتابعين في مصر وتونس تضامنا مع الفنانة التونسية.
وأصدرت أماني السويسي فيديو كليب جديد بعنوان "خليك في بيتك" عبر قناتها الرسمية على موقع YouTube من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز" .
وتحث الأغنية على البهجة ونشر الفرح وتشجع على تطبيق الإجراءات المتخذة عالمياً بسبب جائحة فيروس كورونا وتحث السكان على ملازمة المنازل حفاظاً على صحتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. المطربة التونسية أماني السويسي تتهم متعهد حفلات بالاعتداء عليها: ضربني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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