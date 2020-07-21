أم تناشد بإسقاط ولاية زوجها عن أبنائه: بيتحرش ببنته الكبيرة

أخبار من الوطن نيوز

أب يتحرش بفتاته التي لم تكمل عامها الـ15 تحت تأثير المواد المخدرة، يطاردها داخل المنزل وكأنها ليست قطعة من لحمه، ينهشها بكل قسوة مرددًا جملة "إنتي ملكي"، مشهد أشبه بالكابوس استيقظت عليه الأم "حنان.م"، بحسب قولها، التي فزعت من أفعال زوجها تجاه ابنته الوحيدة، ما دفعها لتحرير محضر ضده في قسم شرطة مدينة قوص بمحافظة قنا.

تحكى "حنان" عن تصرفات زوجها، على حد قولها: "بيراقب بنته وهي داخلة وخارجة من الحمام، بيضربها في أماكن حساسة، وآخر مرة اتهجم عليها وهو عريان، شفت المنظر ده حلفت ما أنا قاعدة في البيت وخدتها هي وابني ومشيت".

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أجَّرت "حنان" بيتاً آخر في بلدة أخرى لتحمي ابنيها من اعتداءات والدهما على حد ما ذكرته: "لما فاض بيا، سبت له البيت، عايزة أعيش فى حالى وأربى عيالى كويس"، مؤكدة أن حال زوجها انقلب رأسًا على عقب بعد وفاة والده في عام 2012: "أبوه كان شديد مكنش يقدر يعمل كده في وجوده مات من هنا وده قعد في البيت من هنا، وقالي انزلي اشتغلي واصرفي على البيت، وأنا أصلا حايفة أنزل وأسيبه فى البيت لوحده مع بنتى".

مع ضيق الحال، اضطرت السيدة الأربعينية إلى النزول للبحث عن فرصة عمل، حتى عملت ممرضة خاصة لمسنة فى المنزل، لتوفير مصاريف دراسة أبنائها والإنفاق على مأكلهم ومشربهم وملبسهم، في حين تفرغ الأب لشرب المخدرات بكل أنواعها والضرب فيهم طوال الوقت: "ضربني كذا مرة بالسكينة والموس، ودخل المفك في عصب دراعي، وسكينة في كتفي، وكل مرة اتصل بالنجدة ويطلع منها".

تناشد "حنان" بإسقاط ولاية زوجها على أبنائه، وإنقاذها منه بعد تهديداته المستمرة لإجبارها على العودة، حسب قولها، لافتة إلى أنها تريد حق ابنيها وضمان بقائهما معها حتى بعد تخطيهم سن الـ18 حتى لا يؤذيهما جسديًا: "كذا مرة أقفل عليها بسببه، ورحت لطبيب نفسي وحكيت له، قالي ده عايز يتعالج بس هو رفض يروح"، مضيفة: "بقالي 17 سنة عايشة معاه واتنازلت عن كل حقوقي لكن حق بنتي مش هسيبه".