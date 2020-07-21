لايف ستايل
تستعين الفنانات أحيانا بتطبيقات تعديل الصور ليظهرن بشكل مختلف، وخاصة في الكبر مع الشعر الأبيض، ولكن أحدث ظهور لداليا مصطفى كان دون "فوتوشوب"، وظهرت عجوز.
حيث شاركت جمهورها ومتابعيها بأحدث صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بشعر أبيض، وشكل عجوز.
وأوضحت سبب هذا الظهور في تعليق على الصورة التي كانت فيها مع زوجها الفنان شريف سلامة، "وأنا عجوزة بسبب مكياج الفيلم شعري أبيض ونزلت مع شريف وهاريني يا ماما يا ماما ولو احتاجوا حد يمثل أمي أكيد هقول عليكي، بيدمرني".
وسألت جمهورها عن شكلها وهي عجوز، "بزمتكوا شكلي وحش حتى لما أعجز".
ليتفاعل معها الجمهور عبر التعليقات، "أنا 28 سنه بس تعالي خدي من عندي شعر أبيض عادي"، و"إنتي مش أمه بس إنتي بقيتي أم المصريين"، و"عجوز فين بس دانتي سكره والله وملامحك تجنن".
كانت هذه تفاصيل خبر داليا مصطفى تنشر صورتها بشعر أبيض: شكلي وحش لما أعجز؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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