علا رشدي تناشد "التعليم" لمواجهة التحرش: لازم يبقى في حصة عن جسم البني آدم

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لم تتعدَ مدته 9 دقائق، ظهرت خلاله الفنانة علا رشدي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تتحدث خلاله عن التحرش وتعرض المرأة للعنف، مناشدة وزارة التربية والتعليم بضرورة تطبيق مادة لتدريس جسم الإنسان داخل المدارس الحكومية والخاصة.

وقالت الفنانة خلال مقطع الفيديو، "موضوع مهم جداً محتاجة أتكلم معاكوا فيه وكان نفسي الصوت يبقى أوضح بس آلة جز الأعشاب والزرع (معرفش اسمها إيه) اشتغلت ومخدتش بالي".

وتابعت علا، "ماكنتش عاوزة أتكلم غير لو كان عندي حلول، التحرش بيكون بكذا طريقة منها مجرد النظرة، مفيش مبرر أو حاجة بتخلي الراجل يعمل كده غير إنها ست، مش عشان لابسة عريان ولا حلوة دي ثقافة متوغلة من زمان جدا".

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وأشارت الفنانة الشابة: "الوعي والتعليم حاجتين مهمين في تربية ولادنا، لازم نربي ولادنا على إن جسمنا ملكنا، محدش له الحق إنه يلمس حد تاني أو يستخف بيه أو يحتقره".

علا رشدي: لازم نحترم جسم بعض

وأضافت: "وأنا في سنة 6 ابتدائي كنت بدرس جسم الإنسان، أتمنى يبقى فيه حصة عن جسم البني آدم وكل واحد يخلي باله من جسمه، لو ده حصل من صغرهم هيحسوا إن الموضوع عادي، ولازم نحترم جسم بعض".

واختصت علا حديثها للأمهات، موجهة رسالة لهن، "لو بنتك جت قالتلك أنا بحب واحد، ماتخوفيهاش، أو لما ابنك أو بنتك يحكولك معناها إنهم بيثقوا فيكم، أنا قلقانة لو ولادي لما يكبروا مايحكوليش".

وأردفت: "لكل أم المفروض إنتِ الكبيرة توعيه، اسمعوا منهم، قوليله خلي بالك على نفسك، وتحاولوا تقوليلهم الحاجات اللي اتربيتوا عليها بطريقتك، وبلاش تخوفوهم لأنهم بيعندوا، ماتستنوش يحكولك وهما كبار، لازم الكلام ده يحصل وهما صغيرين".

"ساعات يخلوا الولاد يتريقوا على بنات، وتربوهم إن الولد أحسن من البنت، وإن البنت بتيجي الدنيا عشان تخلف وبس، ودايما الراجل أهم"، بهذه العبارة واصلت الفنانة حديثها، قائلةً "لازم نعلمهم يحترموا بعض، لازم نحترم بعض، لازم يثقوا فينا ويتعلموا يقولولنا أي حاجة، ويحكولنا أي حاجة ونتقبل ومش نبعدهم عننا إحنا قدوة بالنسبة لهم".

واختتمت "علا" حديثها، موجهة رسالة لوزير التربية والتعليم قائلة: "أنا بناشد وزير التربية والتعليم، لازم يبقى فيه حصة عن جسم البني آدم، ومحدش يتعرض للتاني، ولازم نقول إن دي جريمة".