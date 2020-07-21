علاقات و مجتمع
انتقادات لاذعة، طالت الفنانة أمينة خليل خلال الساعات الماضية، بسبب إطلالتها في حفل خطبتها المنعقدة منذ أيام، في إحدى المدن الساحلية. ودافع الدكتور خالد منتصر عنها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقال "منتصر": "بنت فرحانة بخطوبتها.. فيها إيه؟؟، عملت جريمه؟؟، تقوم بنات مصر المتدينات بطبعهن يطلعوا السواد والحقد والغل عليها، وغيرة ونفسنة".
وتابع حديثه: "بنات كئيبة زرع فيهم المجتمع إحساس إنهم جواري وسبايا مكفنات.. فمستكترين فرحة أمينة خليل الحرة المستقله الفخور بأنوثتها، اقروا التعليقات من بنات مكانهم المناسب عنبر الخطرين"، مرفقا بعض التعليقات المتطاولة على الفنانة الشابة، التي وصفت ملابسها بأنها تشبه "قميص النوم"، ولا يجوز الظهور به خارج المنزل.
كانت الفنانة أمينة خليل، احتفلت منذ أيام بحفل خطبتها، بفستان من الستان مكشوف الظهر، وله طبقة من الأورجانزا الشفافة من الخلف، في حين اختارت له اللون "الأوف وايت".
وسبق أن تحدثت الفنانة عن استعدادها للخطوبة، في حوار مع إحدى المجلات العربية، في أغسطس الماضي، معلنة لجمهورها أنها تعتزم الارتباط رسميا، مشيرة إلى رغبتها في الاحتفال بزفافها في منطقة ساحلية، مثل الساحل الشمالي أو الجونة.
كانت هذه تفاصيل خبر "نفسنة وحقد".. خالد منتصر يهاجم منتقدات فستان أمينة خليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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