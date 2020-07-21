ابنة أصالة تظهر بإطلالتين في حفل خطبتها: مرة فستان ومرة بنطلون وبلوزة

لايف ستايل

إطلالتان مختلفتان، ظهرت بهما شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، في حفل خطبتها على طبيب التجميل المصري معتز نصير، والذي اقتصر على حضور المقربين فقط من العائلتين، بدون المخرج طارق العريان طليق والدتها.

وظهرت العروس في الصور الأولى من حفل خطبتها بإطلالة "سمي فورمال"، تتكون من "بلوزة" بيضاء فضفاضة، والتي تميزت بأنها غير منقوشة وذات أكمام طويلة، مزود بزرائر كبيرة من الظهر، وبنطلون فاتح اللون، بينما ظهر العريس ببدلة مودرن سوداء وقميص أبيض بدون رابطة عنق، وسط تجمع عائلي اختفى فيه المخرج طارق العريان، طليق أصالة.

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عقب يومين من خطبتها، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدا من خطبتها، بإطلالة جديدة، ظهرت خلالها بفستان أبيض طويل، والذي تميز بأنه ببطانة قصيرة، مزود بقماش أبيض شفاف يظهر ساقها، كما أنه بدون أكمام ومكشوف البطن، خلال دندنة أغنية والدتها "هيقولك".

وكانت شام الذهبي، شاركت في شهر فبراير الماضي، صورة لها عبر إنستجرام إلى جانب الدكتور معتز نصير، يظهران فيها في إحدى المناسبات التي جمعتهما، وعلقت: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد"، وذلك بمناسبة عيد الحب "الفالنتين".