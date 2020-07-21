احذر.. 10 عادات خاطئة تلحق الضرر بعينيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا أحد يريد أن تتدهور رؤيته ويفقد بصره، ومع ذلك، قد يرتكب البعض العديد من الأخطاء التي تؤذي العينين بشكل يومي، لذا يجب معرفتها لتجنب القيام بها كما أورد موقعا " webmd"و"yoursightmatters".

1- استخدام منتج تجميلي واحد لفترة طويلة:

يوصي أطباء العيون بالتخلص من مكياج العيون الذي تستخدمه لأكثر من 3 أشهر، نظرا لأن البكتيريا التي تتراكم عليه يمكن أن تسبب العدوى.

2- إهمال استخدام النظارات الشمسية في الشتاء:

يحذر الأطباء من أن الأشعة فوق البنفسجية التي تنعكس على الجليد والثلج يمكن أن تصبح سببا لما يسمى بعمى الثلج، وتتمثل الأعراض في التورم، والرؤية المزدوجة، والعيون المائية، لهذا السبب يوصي أطباء العيون بارتداء النظارات الشمسية حتى في فصل الشتاء.

3- إهمال إزالة العدسات اللاصقة قبل النوم:

تتلقى القرنية الأكسجين من الهواء عندما نكون مستيقظين وتتلقى الرطوبة من دموعنا عندما نكون نائمين، ولكن عند ارتداء العدسات اللاصقة لمدة 24 ساعة، لا تحتوي القرنية على مصدر للعناصر الضرورية التي تحتاجها، وبالتالي تصبح أضعف.

4- عدم الخضوع لفحوصات شاملة للعين سنويا:

لا تقوم اختبارات العين الشاملة باختبار حدة البصر فحسب، ولكنها توفر أيضا تقييما جيدا لصحتك العامة، حيث اكتشف الكثير من الأشخاص أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري بسبب فحص العين، نظرا لعدم وجود مستقبلات للألم خلف العين، يمكن أن يتم تشخيص حالة، مثل ورم العين أو الأوعية الدموية المكسورة حتى تبدأ في التسبب في مشاكل في الرؤية وفقدان البصر.

5- إهمال ارتداء النظارات الشمسية:

Advertisements

تحمي النظارات الشمسية عينيك من أشعة الشمس فوق البنفسجية، وهذه الأشعة يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين أو حالة تسمى الظفرة عندما تنمو الأنسجة على الجزء الأبيض من عينك، لذا ابحث عن النظارات الشمسية التي تمنع 99٪ على الأقل من الأشعة فوق البنفسجية.

6- النوم غير الكافي:

إذا لم يكن لدى عينيك ما يكفي من الراحة، فقد يكون لديك أعراض مثل الرؤية غير المركزة والدوائر السوداء والتوتر العصبي.

7- استخدام قطرات العين دون وصفة طبية:

إذا بدأت في استخدام قطرات العين دون وصفة طبية، فهذا يعني أنك غالبا ما تشعر بعدم الراحة في عينيك، ويمكن أن تكون القطرات مجرد راحة مؤقتة، نظرا لأن هذه الطريقة لن تساعدك في حل المشكلة الفعلية بل قد تفاقم المشكلة أكثر وتسبب تلف العين، لذا نوصي بمقابلة أخصائي قبل شراء المزيد من قطرات العين.

8- إهمال التغذية الجيدة لصحة العين:

الحفاظ على نظام غذائي صحي مهم لسلامتك الجسدية وهذا يشمل عينيك، فإن تناول الأطعمة الغنية باللوتين وزياكسانثين يمكن أن يحمي عينيك من إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر، ولزيادة استهلاكك هذه العناصر الغذائية الصحية للعين، قم بتضمين المزيد من حصص الكرنب والسبانخ واللفت والبروكلي والذرة الصفراء والبازلاء الخضراء في نظامك الغذائي، بالإضافة إلى الفلفل والبرتقال واليوسفي هي أيضا خيارات صديقة للعين.

9- قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات:

من أجهزة الكمبيوتر في العمل إلى التلفزيون في المنزل إلى الهواتف الذكية، في كل مكان، غالبا ما تحدق في الشاشة. يمكن أن يكون لوقت الشاشة الطويل تأثير سلبي على صحة العين، حيث يؤدي إجهاد العين بالكمبيوتر إلى تقليل الوميض، ما يؤدي إلى جفاف العين والصداع وإجهاد عضلات العين.

10- التدخين:

يمكن أن يكون هذا سيئا لعينيك كما هو الحال بالنسبة لبقية جسمك، حيث يمكن أن يجعلك أكثر احتمالا للإصابة بإعتام عدسة العين وإتلاف العصب البصري، وكل هذه يمكن أن تؤدي إلى فقدان الرؤية.