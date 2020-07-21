8 علاجات منزلية قد تضعك في خطر.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يتبع العديد العلاجات المنزلية تجنبا للأدوية الكيميائية، لكن يجب علينا معرفة أن بعض تلك العلاجات قد تكون ضارة وتحتاج منا إلى توخي الحذر، وذلك وفق ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1- علاج الحروق:

وضع الزبدة أو الزيت على إصابات الحروق يضر أكثر مما ينفع، كونه يؤدي إلى إبطاء عملية التبريد، لذا يجب وضع المنطقة المصابة تحت الماء البارد.

2- معجون الأسنان لعلاج حب الشباب وقروح البرد:

يبدو الأمر منطقيا لأن صودا الخبز في معجون الأسنان تجفف البثور أو القرحة الباردة، لكن تكمن المشكلة في المكونات الأخرى لمعجون الأسنان، والتي قد تهيج بشرتك بشكل خطير، وخاصة شفتيك، حيث إن المكونات الشائعة هي الكحول والمنثول وبيروكسيد الهيدروجين، وجميهم يمكن أن تهيج الجلد أكثر مما تساعده.

3- الغرغرة مع غسول الفم:

الغرغرة بغسول الفم كعلاج للبرد لا تبدو فعالة حقا، غالبا ما يقول الأطباء أن أفضل شيء يمكنك القيام به هو الحصول على الكثير من الراحة، لذا عندما يكون لديك التهاب في الحلق، تناول الكثير من السوائل الدافئة واحصل على قسط وافر من الراحة، ولا يوجد شيء آخر يمكنك فعله.

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4- زيت الخروع:

تعتقد بعض النساء الحوامل أن تناول زيت الخروع مفيد للحصول على حركة أمعاء سريعة خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل، ولكن الحقيقة أن ذلك له تأثير على أجسامنا، لكنه لا يرتبط حقا بالحمل، إلا أنه سيساعدك إذا كنت تعانين من الإمساك.

5- شمع الأذن:

استخدام الشموع للتخلص من شمع الأذن ضارا جدا، وقد يؤدي إلى تلف طبلة الأذن وقنوات الأذن، وتتسبب رواسب الشمع في قناة الأذن، ما يؤدي إلى حروق في الوجه والشعر وفروة الرأس وقناة الأذن وطبلة الأذن والأذن الوسطى، لذا من الأفضل استشارة طبيبك حول الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها لإزالة الشمع بأمان وفعالية.

6- قمل الرأس:

يعتقد البعض أن الكيروسين، والبنزين، والمبيدات الحشرية المركزة، تساعد في التخلص من قمل الرأس، ولكن كل هذا المواد شديد السمية ولا يجب استخدامه على الجلد.

والعلاجات الأخرى هي عكس ذلك تماما، مثل الفازلين، وزيت الزيتون آمن تماما ولكن في الوقت الحاضر ليس لدينا عذر، يمكننا علاج ذلك من خلال استشارة الطبيب المتخصص واتباع التعليمات بدقة.