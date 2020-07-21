علاقات و مجتمع
لم يقتصر التحرش على الفنانات وحسب، بل امتد للفنانين أيضًا، فقد وقع الفنان شريف خير الله، ضحيًا للتحرش الإلكتروني، على حد قوله، من قبل فتاة والذي قرر افتضاح أمرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".
عبر الفنان عن استيائه من الفتاة التي تحرشت به إلكترونيًا، إذ نشر صورتها ووجه لها رسالة تهديد مطالبًا إياها بعدم التحرش به، قائلًا: "الست دي بتتحرش بي"، حسب قوله.
وأضاف: "ولو مابعدتش هافضحها بجد، والله هافضحك بالاسم والمكان كمان ابعدوا عني".
وظهر شريف في إحدى حلقات مسلسل"النهاية"، بطولة الفنان يوسف الشريف، الذي شارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2020، كضيف شرف.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان شريف خير الله يهدد فتاة تحرشت به وينشر صورتها: هفضحك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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