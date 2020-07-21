"أمهات مصر": الرياضيات البحتة في مستوي الطالب المتوسط

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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن إمتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لطلاب شعبة العلمي رياضة بالثانوية العامة جاء في مستوي الطالب المتوسط.
وأضافت عبير، في بيان لها أن الطلاب وأولياء أمورهم أعربوا عن سعادتهم بسبب الرياضيات البحتة، قائلين: "ختامها مسك الحمد لله".
وأوضحت عبير أن الفرحة كانت علي وجوه الطلاب وأولياء الأمور لأنهم انتهوا من إمتحانات الثانوية العامة، بعد توتر وضغط عصبي كبير طوال فترة الإمتحانات وفي ظل جائحة كورونا.
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