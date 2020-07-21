7 مواصفات للمايوه الصحي قبل شرائه: ضد الكلور وضد الشمس

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أوضح حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية الأوليمبية، والمشرف على تخصص الطب الرياضي في المركز القومي للبحوث، بعض المواصفات الصحية للمايوه الجيد، سواء القصير أو الطويل، لتجنب شراء مايوهات من خامات غير صالحة للسباحة.

وسرد "كمال" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 7 شروط لشراء المايوه الأنسب للسباحة، والتي جاءت على النحو التالي:

- أن يكون مقاوما للكلور.

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- أن يكون مصنوعا من مادة واقية من أشعة الشمس.

- لابد من اختيار مايوه سريع الجفاف، وقابل للتمدد (سترتش).

- عند اختيار المايوهات الطويلة يجب أن يكون هناك تبطين خاص في الأطراف وأحزمة تثبيت للمايوهات الأكثر من قطعة.

- في حالة المايوهات الموجود بها (سوسته) يجب أن تكون خفية ويفضل داخلية ومن مادة غير معدنية.

- في حالة الرغبة في إخفاء عيوب الجسم يفضل المايوة من طبقتين في المناطق المراد تغطيتها.

- غطاء الرأس يجب أن يكون من نفس نوع مادة المايوه ويفضل أن يكون متصلا به.