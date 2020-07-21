"عادل إمام تدخل".. رشا مهدي تحكي موقفا جمعها مع عبدالرحمن أبوزهرة

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة رشا مهدي، عن طبيعة العلاقة التي جمعت بينها وبين الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، ساردةً موقف دار بينهم أثناء كواليس تصوير مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، والذي تدخل خلاله الزعيم عادل إمام للتقليل من حدة الموقف، موجه رسالة له، "سؤال للأستاذ عبدالرحمن أبو زهرة .. أنت فاكرني؟ ".

رشا مهدي توضح طبيعة علاقتها بالفنان عبدالرحمن أبو زهرة

وقالت الفنانة خلال منشورها، "بمناسبة الكلام عن علاقة عمنا الأستاذ عبدالرحمن أبو زهرة بالممثلات والنجمات في اللوكيشن و إن محدش "سلم من لسانه، أنا اشتغلت مع الأستاذ كذا عمل، آخرهم مسلسل أستاذ و رئيس قسم مع الزعيم، ومشفتش من أستاذ عبدالرحمن غير كل خير طبعا، بس آخر عمل ده بصراحة "مسلمتش من لسانه" وهحكي ايه اللي حصل".

تابعت :"أول يوم تصوير شفته وكنا من سنين متقابلناش فسلمت عليه وقام ربنا يديله الصحة وسلم عليا بس كان بسرعة أوي ورجع قعد تاني! بصراحة اتفاجئت وخفت يكون زعلان مني فبعد ما سلمت على الناس رجعتله وقعدت جنبه وفضل ساكت فقلقت أكتر وقلتله حضرتك فاكرني؟ فمن غير ما يبصلي قالي آه فاكرك".

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وأشارت الفنانة "بصراحة استغربت أكتر من طريقة المعاملة وفضل ساكت فقلت له طب فاكر اشتغلنا إيه مع بعض؟ قالي آه وسكت برضه، بصراحة الموضوع استفزني أكتر فقلت له طب أنا اسمي إيه؟ وهنا انفجر فيا وقالي بصوت عالي: رشا مهدي، فاكرك يا بنتي والله فاكرك، واشتغلنا كذا وكذا وكذا، ولو انتي بقى فاكرة كنت بقول سيبوني أركز قبل التصوير عشان أعرف اشتغل، وإنتي كمان قومي ذاكري، ونتساير بعد الشغل يا بنتي".

وأضافت رشا مهدي "أنا طبعا مقدرتش أمسك نفسي، وضحكت وهوا بيزعق واللوكيشن كله ضحك، وهوا حبيبي ممسكش نفسه وضحك وطبطب عليا وقالي يابنتي كنت مركز متزعليش مني وقعد يسأل على ماما وأخواتي وعليا ويقولي رأيه في شغلي، وبعدها قمنا نحضر، فجأه الزعيم راح للأستاذ عبدالرحمن وهوا مركز تاني وقرب منه وقاله بصوت عالي "انت فاكرني"؟

واختتمت رشا: "طبعا مش محتاجة أكمل إفيه أنت فاكرني ده كان عامل إيه في اللوكيشن طول التصوير، عمنا عبدالرحمن حضرتك نجم وفنان وأب من الزمن الجميل، ربنا يديك الصحة طول عمرك قامة وقيمة ومبتبخلش على حد بخبرتك وفنك، إنت فاكرني طيب؟".