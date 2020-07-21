فيديو.. ليلى علوي: تربية الولد أخطر من البنت

ماما

علقت الفنانة ليلى علوي على تربية الأولاد، وقالت إنه بعد أن أصبح نجلها كبيرا كفاية، تستطيع أن تقول إن تربية الأولاد صعبة.

وقالت ليلى علوي، خلال استضافتها في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية "الحدث": "تربية الولد أخطر من البنت، ابني جدته كانت بتعلمه وخالته وجوز خالته، كله عشان يطلع صح".

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وأكملت أنها استعانت بشيخ كل أسبوع لتعليمه السيرة النبوية والقرآن، "وبنكلم كتير، طبعا ده مهم جدا، ما هو أصل الخطر للولد وللبنت مش للبنت بس، وكمان الولد أفظع من البنت في النقطة دي".

يجدر الإشارة إلى أن خالد هو نجل ليلى علوي بالتبني، حيث قامت إحدى قريباتها، وهي والدة خالد قبل وفاتها بتوصيتها عليه، فأعلنت تبنيها له.‏

وشاركت صفحة البرنامج مقطع من اللقاء عبر صفحته الرمسية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".