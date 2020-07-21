علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة غامضة أثارت تساؤلات الكثيرين داخل الوسط الفني وخارجه.
وقالت الزغبي خلال تغريدتها، "من لا يؤدبه الضمير.. تؤدبه الحياة".
تفاعل عدد كبير من معجبي الفنانة مع منشضورها التي شاركته عبر حسابها، وحصد ما يقرب من 16 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزهم الفنانة السورية أصالة نصري، قائلةً "متأكدة من هالحكي".
وكانت فاجأت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة أظهرت تغيرا في ملامحها بشكل كبير.
المادة المصورة أظهرت الفنانة بجسد نحيف للغاية، مع أنف نحيف، ووجه صاف بدون شوائب، حتى أنها لم تظهر بالشامة المعهودة (الحسنة) أعلى فمها.
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تثير التساؤلات برسالة غامضة.. وأصالة تعلق: "متأكدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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