فيديو.. رقص وزغاريد لأولياء أمور وطالبات أمام لجان الثانوية: ختامها مسك

علاقات و مجتمع

مظاهر عدة للفرح عبرت عنها طالبات الثانوية العامة، بل وأولياء الأمور أيضًا أمام مدرسة عبد الناصر بالدقي، في تعبير منهن عن فرحتهن، بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

والتقطت عدسة "الوطن"، مظاهر الاحتفال، حيث ودعت الطالبات الامتحان الأخير بالزغاريد والتصفيق، في حين قامت بعض أولياء الأمور بمشاركة بناتهن الرقص، بل وتوزيع الحلوى أيضًا على المارة، تعبيرًا عن فرحتهن.

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من جانبها، قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لطلاب شعبة العلمي رياضة بالثانوية العامة جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت عبير، في بيان لها أن الطلاب وأولياء أمورهم أعربوا عن سعادتهم بسبب الرياضيات البحتة، قائلين: "ختامها مسك الحمد لله".

وأوضحت عبير أن الفرحة كانت على وجوه الطلاب وأولياء الأمور لأنهم انتهوا من امتحانات الثانوية العامة، بعد توتر وضغط عصبي كبير طوال فترة الامتحانات وفي ظل جائحة كورونا.