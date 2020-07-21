فيديو.. 6 خطوات خسرت بها ريا أبي راشد وزنها بعد الولادة

لايف ستايل
استطاعت الإعلامية العالمية ريا أبي راشد خلال 4 شهور خسارة الكثير من وزنها، والذي اكتبسته على مدار عدة سنوات بعد زواجها وولادتها.
وقدمت ريا بعض النصائح الهامة لمتابعيها وجمهورها على "السوشيال ميديا"، عبر موقعي "تيك توك"، و"إنستجرام"، لمساعدتهم على خسارة الوزن.
حيث نشرت ريا فيديو لها وهي توضح تلك النصائح، وكتبت في تعليقها على الفيديو، "هذا ما فعلته خلال الأشهر الأربعة الماضية لفقدان الوزن".
وجاء في الخطوات، "قطع كل السكريات المكررة والجلوتين والحليب البقري، شرب أكثر من 2 لتر من الماء الثابت في اليوم، تناول 3 وجبات ووجبتين خفيفتين".
وأكملت، "يجب تقليل الكربوهيدرات وزيادة الدهون الصحية وإضافة الكثير من البروتين، ممارسة التمارين 3 مرات في الأسبوع على الأقل ساعة واحدة في كل مرة، ممارسة تدريبات HIIT في المنزل".
واختتمت، "من المهم جدًا طهي طعامك، خاصةً إذا كنت تريد حلويات خالية من السكر، والآن أنا مغرمة بجميع أنواع الخضروات الخضراء، إنه ليس شيئًا سهلاً، إنها عادة نحتاج إلى تشكيلها، نحتاج إلى ممارستها كل يوم".
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