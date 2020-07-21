"ترهلاتك بتضايقني".. زوجة أحمد فتحي تدعم المحجبات والبوركيني

علاقات و مجتمع
ربما أزمة الاختلاف بين البوركيني، والبيكيني لم تنته بعد، حيث بات المشاهير يعلنون تضامنهن مع الأزمة المُثارة، حول محاولات منع سيدة محجبة من التواجد بحمام سباحة إحدى قُرى الساحل، حيث وجهت لها إحدى الزوار: "البوركيني شكله مؤذي للعين إحنا هنا بنلبس بيكيني".
ومن جانبها، تضامنت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحى لاعب النادي الأهلي السابق، مع المحجبات واللاتي يفضلن ارتداء البوركيني.
ونشرت "نورا" صورة لها عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت من خلالها بصحبة زوجها على أحد الشواطى مرتدية البوركينى معلقة "أنا حرة".
وشاركت بصورة لكيم كارديشيان وهي ترتدي نوع من أنواع البوركيني، مدون عليها: "دول كمان بيئة ممنوعين من الساحل؟ أنا كمان مش بقدر أشوف ترهلاتك بتضايقني، وسمحالك تنزلي قدامي، اقبليني زي ما بقبلك".
جدير بالذكر أن زوجة اللاعب كانت قد أعلنت تعافيها مؤخرًا عقب اصابتها بفيروس كورونا.
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