الامارات | 26 قناة عربية تعرض برنامج «رجال صدقوا» عن مآثر الشيخ زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن 26 قناة عربية تعرض برنامج «رجال صدقوا» عن مآثر الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار برنامج البث العربي المشترك، الذي تشارك في بث حلقاته 26 قناة عربية، البرنامج التلفزيوني «رجال صدقوا» كمبادرة إعلامية إيجابية أنتجت 30 حلقة متتالية عن مآثر وإنجازات «حكيم العرب» المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويعتبر برنامج «رجال صدقوا» من البرامج المتميزة الذي قدمتها قناتا «أبوظبي» و«الإمارات» خلال شهر رمضان المبارك.

ويستعرض البث العربي المشترك عبر 26 قناة عربية، ولمدة أسبوع، أهم المحطات التي تعرض لها البرنامج، وكذلك أهم اللقاءات والشخصيات التي استضافها البرنامج وشخصيات عديدة قدمت شهاداتها عن القائد الاستثنائي الشيخ زايد، طيب الله ثراه، إذ استعرض البرنامج الإرث الإنساني الملهم الذي تركه لكل دول العالم، مضيئاً على إيمانه بأن قيمة الإنسان الحقيقية في العمل والنجاح وبناء الحضارات، حيث لم تكن قسوة الحياة في دولة الإمارات في الماضي بالنسبة له سوى دروس وعبر وعظة تعلم منها كيف يبني حضارة شعب، ومستقبل أمة يُشار لها بالبنان.

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وأكد الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، مدير إدارة الأمانة الفنية في مجلس وزراء الإعلام العرب قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أهمية هذا البث العربي المشترك.

يشار إلى أن برنامج «رجال صدقوا» وضع فكرته عبدالجليل البلوكي، وبإشراف الدكتور أشرف العسال، وسيناريو الكاتب الصحافي محمد منير، والذي قدم إضاءة عبر 30 حلقة على ما جسّده المغفور له الشيخ زايد من مبادئ وقيم كانت ومازالت رمزاً للخير والعطاء ليس في الإمارات فحسب بل وفي العالم أجمع.

وأكد عبدالجليل البلوكي أنه من الواجب علينا أن نستذكر في كل اللحظات مناقب ومآثر ومبادرات القائد الملهم الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي أسس الدولة، ومهد الطريق لرفعتها ونهضتها؛ فعاش المواطن والمقيم على أرضها حياة آمنة هانئة، ووصلت الإمارات إلى الفضاء، وحققت أعلى معدلات التنمية والاستدامة، على كل الصعد.

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