قد تكون قاتلة.. طبيب أمريكي يكشف أغرب الآثار الجانبية للمتعافين من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يواصل العلماء اكتشاف خبايا فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد مرحلة التعافي من الإصابة، وما يتعلق بالآثار الجانبية.

وكشف الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أحد الآثار الجانبية الأكثر إثارة للقلق لـ"كوفيد-19"، وهي "عاصفة السيتوكين"، وفقا لما ذكره موقع eatthis.

لاحظ الطبيب، أن العديد من المرضى الذين تمكنوا من التعافي، يشعرون بتحسن فقط لفترة قصيرة، بعد ذلك الوقت لا يؤدي الجهاز المناعي وظيفته بشكل صحيح ما يسبب التهابًا خطيرًا في الأعضاء، أشبه بـ"العاصفة"، والتي يمكن أن تكون قاتلة.

يقول الطبيب: "في الواقع، أعتقد أن هذا صحيح، استنادًا إلى بيانات دراسة في المملكة المتحدة، والتي تم فيها وضع المصابين على أجهزة التنفس، حيث كان هناك الكثير من إفراز السيتوكين.

كيف تشتد عاصفة السيتوكين؟

وفقا لموقع "WebMD"، أحد الألغاز الغريبة للفيروس التاجي الجديد، هو تسببه في مرض خفيف يتحول إلى قاتل بالنسبة للبعض.

في كثير من الحالات، يبدو أن أسوأ ضرر قد يكون ناتجًا عن الاستجابة المناعية المشوهة للعدوى، بدلاً من الفيروس نفسه.

العديد من المرضى بكورونا، يعج دمهم بمستويات عالية من بروتينات الجهاز المناعي التي تسمى السيتوكينات، حيث يعتقد العلماء أنها دليل على استجابة مناعية تسمى عاصفة السيتوكين، حيث يبدأ الجسم في مهاجمة الخلايا والأنسجة الخاصة به بدلاً من محاربة الفيروس.

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بما أن عاصفة السيتوكين تشبه الاستجابة المناعية التي تظهر لدى الأشخاص الذين يعانون من نوع من التهاب المفاصل، فإن العلماء يحققون في العديد من الأدوية المضادة للالتهابات المستخدمة لعلاج هذا المرض كعلاجات محتملة لـ"كوفيد-19".

أجاب فوسي عن: "ما هي طبيعة جهاز المناعة الوقائي؟ هل يمكن مواجهة الفيروس مع إصابتك بعاصفة سيتوكين؟، الإجابة ببساطة أننا لا نعلم، لدينا الكثير من المرضى الذين أصيبوا، قبل كوفيد 19، عندما تصاب بالالتهابات، فإنك تواجه مخاطر عاصفة السيتوكين".

تنضم "العاصفة" إلى قائمة الآثار الجانبية لكورونا، بما في ذلك الأضرار العصبية، والجلطات الدموية ومتلازمة التعب المزمن، التي تخيف المرضى والأطباء على حد سواء.

كيف تحدث معدات الحماية فرقا؟

قال "فوسي": "نحتاج إلى إنتاج المزيد من هذه المنتجات الشخصية، للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي مثل المطهرات الكحولية وأقنعة الوجه".

الجدول الزمني للقاح

وعن متى يمكننا الحصول على لقاح، يقول "فوسي": "عندما تجري بحثًا عن اللقاح لا يمكنك أبدًا ضمان أي شيء نظرًا لوجود أزمات في الطريق دائمًا.. وكما نعلم جميعًا، فإن المعيار الذهبي للقاح هو منح استجابة جيدة على الأقل مثل العدوى الطبيعية، لذا، إذا كان لدينا فعالية في التجارب السريرية، أعتقد أنه بحلول نهاية هذا العام، بداية 2021، يمكننا الحصول على لقاح واحد أو أكثر وسيتم توزيع الجرعات".

بالنسبة لك:

يجب الحفاظ على صحتك بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، وتجنب التجمعات وحفلات المنزل، وقم بارتداء قناع الوجه، ومارس التباعد الاجتماعي، واغسل يديك بانتظام.