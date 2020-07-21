9 عوامل تجعلك أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، نجد أن بعض الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ"كوفيد-19"، إذ كشف الدكتور أنتوني فوسي خبير الأمراض المعدية في أمريكا، عددا من العوامل التي يمكن أن تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من الآخرين، وفق ما نقل موقع "eatthis".

- عمرك

حتى الآن، نعلم جميعًا أن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الفيروس التاجي، ولديهم معدل وفيات أعلى، حيث يقول الطبيب: "مع تقدمك في العمر تدريجيًا، عندما تصل إلى سن أكبر من 85 عامًا، يكون لديك ما يقرب من 600 لكل مائة ألف من السكان في المستشفيات".

ومع ذلك، ذكّر أيضًا أن الشباب ليسوا محصنين، خاصة أي شخص يقع في فئات أخرى عالية المخاطر، لكن من المهم أن نشير إلى أن الأشخاص في أي عمر يعانون من حالات طبية كامنة ومعرضون بشدة لخطر الإصابة بالفيروس.

- فشل كلوي مزمن

وفقًا للدكتور فوسي، وكذلك مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة في أي مرحلة هم في خطر متزايد للإصابة بأعراض شديدة من كوفيد-19.

- مرض الانسداد الرئوي

من المعروف أن مرض الانسداد الرئوي المزمن الذي يتضمن حالات مثل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية، يزيد من خطر الإصابة بكورونا.

يوضح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن أمراض الرئة الأخرى، مثل التليف الرئوي، قد تزيد من خطر الإصابة أيضا بالوباء.

- نقص المناعة

يوضح الدكتور فوسي أن العديد من العمليات "مثل زرع الأعضاء" يمكن أن تتسبب في ضعف المناعة لدى الشخص أو ونتيجة لذلك، يمكن أن تجعلها أكثر عرضة للفيروسات، بما في ذلك كوفيد-19.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الفئة التي تعاني من نقص المناعة تشمل أولئك الذين تبرعوا بالدم أو زرعوا النخاع العظمي أو استخدموا أدوية أخرى تضعف جهاز المناعة.

- البدانة

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تزيد السمنة من خطر الإصابة بكورونا، حتى السمنة الخفيفة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على شدة الفيروس.

وفقا لدراسة جديدة، وجد الباحثون أنه حتى الأفراد الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم بين 30 إلى 34.9 كانوا في خطر متزايد من فشل الجهاز التنفسي، أما الذين لديهم مؤشر من 35 أو أكثر كانوا مهددين أكثر بخطر الموت.

- أمراض القلب

تعرضك مجموعة متنوعة من أمراض القلب بما في ذلك قصور القلب، وأمراض الشريان التاجي، واعتلال عضلة القلب، وارتفاع ضغط الدم الرئوي، لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكتة الدماغية، إلى زيادة خطر الإصابة أيضًا.

- مرض السكري

تم ربط كلا النوعين من مرض السكري بخطر الإصابة بالفيروس التاجي، لكن النوع الأول قد يزيد إصابتك بكوفيد-19، وفقًا لأحدث أبحاث مركز السيطرة على الأمراض.

- الأنيميا "الكريات المنجلية"

هو اضطراب دموي وراثي، يزيد من خطر الإصابة بكورونا، قد تزيد اضطرابات الهيموجلوبين الأخرى- مثل الثلاسيميا - من خطر الإصابة أيضًا.

- الحالات الطبية الكامنة

أشار الدكتور فوسي إلى أن الحالات الطبية، مثل استخدام الكورتيزون، والحمل، وارتفاع ضغط الدم، وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، ستزيد أيضًا من خطر الإصابة بالوباء.

كيف تحافظ على صحتك

ينصح فوسي، بالبقاء في المنزل، وتجنب التجمعات، وغسل اليدين، وتجنب الاتصال الوثيق، وتغطية الفم والأنف بقناع وجه، ونظافة الجهاز التنفسي مثل تغطية العطس والسعال، وتجنب لمس الوجه والتنظيف المنتظم للأشياء الصلبة.