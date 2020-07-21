نجلاء بدر تكشف لـ الخليج 365 أسرار تألقها وجمال إطلالاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:43 مساءً - استطاعت الإعلامية والممثلة المصرية نجلاء بدر أن تلفت أنظار المشاهدين إليها؛ بفضل حضورها المميّز وشخصيتها الجذابة.

في حوار خاص لمجلة «الخليج 365»، كشفت نجلاء عن أسرار تألقها وجمال إطلالاتها.

نجلاء بدر

1- تخضعين لساعات تصوير كثيرة بسبب التصوير، كيف تعتنين ببشرتك في هذه الفترة؟

أنظف بشرتي باستمرار، وفور انتهائي من التصوير أغسل وجهي جيدًا؛ للتخلص من المكياج، الذي يدمر البشرة ويتسبب في حدوث التجاعيد، لذا أحاول الابتعاد عن مساحيق التجميل في حياتي العادية.

2- ما الروتين الذي تتبعينه يوميًا للحفاظ على بشرة نقية ومشرقة؟

أنا من الفنانات المولعات بكل ما يخص البشرة، اقتنيت العديد من الكريمات ذات العلامة التجارية الشهيرة، ولكن دون جدوى، وفي النهاية اكتشفت سرًا خطيرًا يحافظ على رونق البشرة؛ وهو الماء، أتناول قدرًا كافيًا من الماء؛ للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.

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3- هل تفضلين الوصفات الطبيعية على المستحضرات الكيميائية؟

أنا من هواة الطب البديل، أقرأ كثيرًا عنه، ولجأت إليه بعدما يئست من المستحضرات الكيميائية، التي أراها بذخًا "على الفاضي"، فقد قمت بحل العديد من المشكلات الجلدية التي واجهتني بالوصفات الطبيعية، حيث تعرض شعري للتلف والتساقط جراء استخدام السيشوار والمكواة، فذهبت إلى الطبيب وكتب لي بعض الأدوية العلاجية، لكن لم أحصل على النتائج المرجوة، ونصحني مصفف الشعر الخاص بي باستخدام الثوم؛ بفركه على فروة رأسي، وبالفعل حصلت على نتائج إيجابية، ومن هنا قررت الاستعانة بالطب البديل.

نجلاء بدر

4- هل لكِ أن تذكري وصفة طبيعية تقومين بتطبيقها على بشرتك؟

أستخدم وصفة الترمس المطحون؛ بخلطه مع ملعقة من الزبادي والعسل الأبيض، لتقشير خلايا الجلد الميتة، وأطبق أيضًا ماسك الخميرة؛ للحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب.

5- من المرأة التي ترينها في منتهى الجمال؟

هند رستم، مديحة كامل، منى زكي، وياسمين صبري.

6- ما ألوانك المفضلة في الأزياء؟

الأبيض، والأسود، ونادرًا ما تجدين في غرفة ملابسي اللون الأحمر والأزرق.

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7- ما الشيء الذي لا تخلو حقيبتك منه؟

البطاقة الشخصية، رخصة السيارة، الفلوس، ومفتاح منزلي.

نجلاء بدر

8- ما الماركات التي تفضلينها؟

أهم شيء أن تكون الملابس مناسبة لي، بغضّ النظر عن "البراند"، فأنا لا أتبع الموضة بحذافيرها، وأرتدي ما يليق على شكلي ويناسب طبيعة جسمي، وملابسي ليست جميعها براندات غالية، لكن أحب الكاجوال من "دولتشي أند غابانا"، والفساتين من "روبرتو كافالي"، والإكسسوارات من "ألكسندر ماكوين"، والأحذية من "سيرجيو روسي"، وحقيبة اليد من "شانيل".

9- هل أنتِ من هواة الكاجوال أم الفساتين؟

في حياتي العادية، أحب الملابس والأحذية الرياضية، والفضفاضة؛ لأنها تمنحني الراحة في الحركة، بعيدًا عن الكاميرا؛ أحاول الابتعاد عن الفساتين والبنطال الضيق، والكعب العالي.

10- ما مصير ملابسك القديمة؟

لديّ في المنزل مخازن لهذا الأمر؛ لأنني ممثلة، أحيانًا أستعين ببعض الملابس القديمة لشخصية معينة، والباقي أتبرع به.

11- ما القطع التي تفضّلين شراءها؟

أحب الأحذية وحقائب اليد كثيرًا.

12- ما الهدايا التي تفضلينها؟

الألماس، زوجي دائمًا يهاديني به؛ لأنه يعلم مدى عشقي له.