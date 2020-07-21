بدلات سهرة موضة ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:43 مساءً - برزت مجموعة من بدلات السهرة ضمن مجموعات الأزياء الراقية (كوتور) ربيع وصيف 2020 والتي قدمتها دور الأزياء العالمية واللبنانية.

"الخليج 365" تضع بين يديكِ آخر الصيحات وتخبرك بنصائح لتنسيقها وبالموديلات التي تناسب شكل جسمك.



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بدلات مطرزة للسهرة موضة صيف 2020





ELIE SAAB





شهدت عروض أزياء كوتور صيف 2020 حضور كبير للبدلات المزدانة بالتفاصيل المزدحمة ، من جانبنا أحببنا البدلات المؤلفة من سترات مشغولة بالكامل بالتطريز لدى المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab، اعتمديها لتخفي نحافة الجسم ولتزيدي من عرض الأكتاف الكنزة.





بدلات ببناطيل عالية الخصر من مجموعات الكوتور





قدمت عروض رولاند فان دير كيمب Ronald van der Kemp وماركة سكياباريلي Schiaparelli بدلات بقصات عصرية مبتكرة تميزت بالسترات القصيرة والبناطيل عالية الخصر ستساعدك في الظهور بقامة أطول مما أنتِ عليه.









بدلات بأكتاف عريضة من مجموعات الكوتور





CHANEL





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حظيت البدلات المؤلفة من سترات عريضة الكتفين بحضور لافت ضمن مجموعات أعرق الماركات، أحببنا البدلة السوداء من توقيع جيفنشي Givenchy وهى قطعة تناسب صاحبات القوام الكمثري، كذلك البدلات بالأكمام القصيرة النافرة من تصميم شانيل Chanel.

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بدلات بتوب Peplum موضة 2020

ركز المصممون مثل جورج حبيقة Georges Hobeika وإيلي صعب Elie Saab على البدلات المصممة بجاكيت بقصة الـ Peplum الأنثوية الراقية التي تساعد في إخفاء البطن البارز.









بدلات بقياسات كبيرة موضة الموسم

MAISON RABIH KAYROUZ





انتشرت موضة البدلات الواسعة Oversized suits، لفتتنا الموديلات الحمراء من توقيع ميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz، والبدلة السوداء من فالنتينو Valentino، تجنبيها فقط اذا كنتِ قصيرة القامة.











نصائح لتنسيق بدلات السهرة مع الاكسسوارات



1- احرصي على تنسيق العبايات المطرزة مع حقيبة وحذاء من دون تطريز حتى لا تفسدي أناقتك.

2- البدلات الحمراء والملونة بشكل عام تناسبها الاكسسوارات الذهبية حيث تزيدها فخامة.

3- فقط البدلات الـ V Neck يمكن تنسيقها مع القلادات، أما باقي الموديلات يفضل تزيينها بأقراط وأساور ناعمة.

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