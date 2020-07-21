عبايات وأزياء عربية وفق أسلوب حليمة البلوشي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:43 مساءً - تأنقت البلوجر العمانية حليمة البلوشي بالعديد من الخيارات بالأزياء العمانية والعبايات الخليجية والجلابيات التي تناسب كل النساء العربيات، ومن وحيها جمعنا لكنّ عدة صور نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتظهرن بإطلالة محتشمة وشبابية على غرارها.



العبايات الخليجية لمظهر محتشم لكل الأوقات

العبايات الخليجية



فضلت حليمة البلوشي إطلالات العبايات المحتشمة لمشاوير النهار والمشاوير البسيطة، ومنها ارتدت عباية بدرجة فاتحة من الرمادي المطرز بالنقوش الفضية في الأكمام، وزينت إطلالتها بساعة سوداء وخاتم ذهبي بفصوص سوداء ونظارات زرقاء دائرية، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بعباية سوداء مطرزة بالأبيض في الجزء العلوي من الخلف، لخيار محتشم وبسيط مناسب لكل المناسبات، كما أطلَّت بعباية سوداء مزينة بالأخضر المنقوش في الجزء العلوي، واعتمدت قماش الساتان الأخضر في الأكمام لمظهر عصري بأسلوب شبابي، واختارت عباية بنفسجية ناعمة مزينة بالريش الزهري في أطراف الأكمام لخيار أنثوي، ونسقت عباية سوداء مصممة بأكمام وخطوط بنية مع حذاء بني، وتزينت بعباية سوداء مزينة بالرمادي من الأعلى، وأكملتها بحجاب سماوي مزين بالأبيض والأسود لإطلالة عصرية.

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تنسيقات الأزياء العمانية من حليمة البلوشي

الأزياء العمانية



تأنقت حليمة البلوشي بعدة خيارات لأزياء عمانية، ومن أبرزها فستان أحمر مطرز بالذهبي بطريقة تقليدية ومكمل بمعطف أخضر طويل مطرز ومنقوش بالذهبي، وأكملته بحزام ذهبي للخصر وعدة مجوهرات عمانية راقية، مكوَّنة من إكسسوار للشعر وعدة قلادات وأساور، ومن الناحية الجمالية سرّحت شعرها بطريقة الويفي المنسدل، وارتكز مكياجها على اللون الأحمر لخيار مناسب للمناسبات، أما لإطلالة أبسط فتجملت بالزي العماني التقليدي المكون من بنطال برتقالي مزين بنقوش ذهبية وزرقاء، وفستان كحلي قصير تكسوه النقوش البرتقالية والذهبية والزرقاء مع حجاب برتقالي ومجوهرات ذهبية ضخمة، وسرحت شعرها بالويفي المنسدل، ولجأت للمكياج الزهري.

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خيارات الجلابيات العربية لزي راقٍ

الجلابيات العربية



تألقت حليمة بعدة خيارات لجلابيات متشابهة مصممة بموديل بسيط وراقٍ، حيث تكونت من فستان ناعم أبيض مُكمل بمعطف ملون ومزين بالنقوش الذهبية بطريقة أنيقة ومميزة، واختارت المعطف بألوان الأبيض والبرتقالي والأخضر المطرز بالذهبي، واعتمدت لهذا الموديل من الجلابيات تسريحة الشعر المنسدل، والمكياج المكوَّن من ظلال العينين الزهري وطلاء الشفاه والبلاشر الملونين بالأحمر المقارب للزهري.