اعتمدي اكسسوار الجبين العصري على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:43 مساءً - برزت صيحة اكسسوار الجبين التي تمنح المرأة إطلالة لافتة وعصري خلال عروض أزياء 2020 لموسم الربيع والصيف، واعتمدت العديد من النجمات هذه الصيحة مؤخراً لتواكب آخر صيحات الموضة.



استوحي من اكسسوارات النجمات اجمل الاطلالات.



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اكسسوار الجبين بوحي من سيرين عبد النور





سيرين عبد النور





في إطلالة شرقية جذابة بالعباءة السوداء، اعتمدت سيرين عبد النور اكسسوار الجبين بالسلسلة المعدنية المكونة من ثلاث طبقات، مع اكسسوار جانبي في الشعر، ونسقتها مع اكسسوارات معدنية سواء السوار أو الخواتم.



لم تكن سيرين عبد النور النجمة الأولى التي تطبق هذه الصيحة، بل اعتمدتها أحلام ونانسي عجرم من قبل.







اكسسوارات الجبين من عروض أزياء 2020

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قدمت بعض الماركات اكسسوارات الجبين بتصاميم متنوعة لتناسب مختلف الأذواق.



في عرض أزياء Affair، ارتدت العارضات اكسسوار الجبين الذي ينسدل من منتصف الشعر ومرصع بفصوص برّاقة.





KHAITE







كما قدمت ماركة Khaite اكسسوار الشعر الذي ينسدل على الجبين سواء الاكسسوار المرصع بفصوص برّاقة أو اكسسوار حبّات اللؤلؤ الأبيض.



وأعجبنا اكسسوار الجبين من The Blonds، حيث يتسم بالطابع الشرقي، وهو اكسسوار معدني طويل بصيحة الشراشيب التي تنسدل بشكل تدريجي على الجبين، ومرصع بالأحجار باللون الأسود



وقدمت ماركة درايز فان نوتن Dries Van Noten اكسسوار الجبين بالريش الملون ليضيف لمسة حيوية مع الشعر المنسدل.

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