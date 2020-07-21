أجمل موديلات أفرولات جينز للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:43 مساءً - تعتمد الشابات المحجبات في تنسيقاتهن اليومية على الملابس الكاجوال؛ كونها تظهرهن أصغر سنًّا وأكثر مرحًا، ومع بروز الأفرولات الجينز التي تعكس لمن يرتديها انطباعًا لشخصية نشيطة ومحبة للحياة والمرح، فضّلت الكثيرات اختيار هذه الصيحة، على الرغم من عدم معرفتهن الكافية بطرق تنسيقها بحشمة، لذا جمعنا لكنّ عدة تنسيقات مناسبة للمحجبات، مع بعض النصائح لتطبيق هذه الصيحة.



تنسيقات الأفرولات الجينز للمحجبات

أفرول جينز من مدونات الموضة



تتشابه صيحات الأفرولات الجينز عامةً، ولكن يجب عليكِ مراعاة تدرجاته لاختيار الأنسب للون لبشرتك، ويمكنكِ تنسيقه مع البلوزات البيضاء القطنية إن كنتِ من ذوات الجسم النحيل، ولا تخشين ما يبرز تفاصيل جسمك، وجمِّليه بحجاب أبيض منقوش أو ملون، وعدة إكسسوارات، أو اختاري الأفرول الجينز مع بلوزة بنقشة كرتونية، وحجاب وحقيبة ملوَّنَيْن؛ لمظهر مرح وشبابي، ويمكنك التأنق بالأفرول الممزق بطريقة لا تُبرز تفاصيل جسدك مع بلوزة بخطوط عرضية ملونة وحجاب وحذاء بلون محايد، كما اخترنا لكِ الأفرول المزين بالشعارات الملونة مع بلوزة بيضاء ناعمة؛ لمظهر عصري، ويمكنك اختيار أفرول الجينز الملون بدرجة غير الأزرق؛ لمظهر مرح وشبابي.

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نصائح اختيار الأفرولات وطرق تنسيقها

أفرول جينز



عادت صيحة الأفرولات الجينز، أو التي تسمى بالسالوبيت، مؤخرًا، بشكل كبير، فإن كنتِ -عزيزتي المحجبة- من مُحِبَّات هذه الصيحة، ولا تعلمين الطريقة الصحيحة لارتدائها مع الحجاب؛ فإليكِ هنا بعض النصائح التي سوف تساعدك على الظهور بإطلالة أنيقة وشبابية. أفضل طريقة لارتداء الأفرولات، خاصة عندما تكون بدون أكمام، هي تنسيقها مع بليزر أو جاكيت قصير ومفتوح، فهذا يضمن لكِ إطلالة أنيقة ومحتشمة، ولا يفضَّل ارتداء الثوب الضيق أسفل الأفرولات؛ لأنه في الغالب يُبرز تفاصيل الجسم بطريقة لا تتماشى مع الحجاب، وتُعَدُّ القمصان بديلًا أمثل لها، واحرصي على تحديد منطقة الخصر بحزام يتماشى مع الجمبسوت؛ ليضيف المزيد من الأناقة على إطلالتك، ويمكنكِ أيضًا اختيار الأنواع التي تكون فضفاضة وبها كشكشة عند منطقة الخصر، بدلًا من الأحزمة، وعند اختيارك قطعًا محايدة؛ فاحرصي على كسر إطلالتك بالإكسسوارات الزاهية أو المميزة، وابتعدي عن السالوبيت ذي الساق الضيقة؛ فهو سيجعل إطلالتك غير متوازنة مع الطبقات العلوية المتعددة من الملابس، وبدّليها بالأقمشة الفضفاضة أو المستقيمة عند الساق.

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