استوحي مجوهرات عيد الأضحى من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:43 مساءً - تبحث كل أنثى عن مجوهرات مميزة لمناسباتها الفاخرة ، لذلك لا بدّ من مشاهدة مجوهرات النجمات الفخمة والمرصعة بالألماس، لأنها ستلهم كل سيدة لتكمل إطلالتها في عيد الأضحى المبارك.

كما أن إختيار النجمات للمجوهرات مع فساتين السهرة سيساعدك في تنسيق الإطلالة بطريقة أفضل.

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ميريام فارس

مع التايور الأبيض والمزين بتطريزات برّاقة بالأبيض أو الفضي، إختاري مجوهرات ذهب أبيض مرصعة بالألماس، مثل مجوهرات أحلام، مجوهرات مايا دياب، ومجوهرات ميريام فارس، فكل منهن إعتمدت الأقراط والقلادة والخواتم الماسية التي زادت إطلالتها سحر وفخامة.

أما الأزياء بدرجات العاجي أو النيود أو الأوف وايت، وكذلك باللون الأبيض والمرصعة بتطريزات ذهبية، سوف تناسبها المجوهرات بالذهب الأصفر أو الوردي والمرصعة بالألماس، مثل مجوهرات بلقيس فتحي.

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ويمكن الإستغناء عن القلادة وإختيار أقراط ماسية طويلة مع فساتين بالقصّة المميزة من أعلى، على طريقة نجوى كرم وكارول سماحة.

كارول سماحة

أيضاً أحببنا اكسسوارات شعر بلقيس فتحي المرصعة بالكريستال البرّاق، فيمكن أن تستلهمي منها اكسسوارات الشعر في سهرات العيد مع تسريحة ناعمة بتموجات بسيطة.

شاهدي أجمل مجوهرات النجمات لهذا العام، وكيف يمكن تنسيقها مع الفساتين!

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