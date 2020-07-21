ماسك النعناع لبشرة نضرة في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:43 مساءً - ماسكات النعناع من أشهر الخلطات التي تعتمدها الفتيات لبشرة نظيفة وصحية، إذ يحتوي النعناع على فيتامي سي، ومضادات الأكسدة، التي تنظف البشرة وتزيل الأوساخ والجراثيم، كما أن به مضادات للالتهاب والبكتريا، مما يحافظ على نضارة وصحة بشرتك.

وعلى مشارف عيد الأضحى، لم لا تجربين هذه الماسكات بالنعناع للحصول على فوائده، والتي جمعنا لك بعضًا منها:



ماسك النعناع والعسل

ماسك النعناع لبشرة نضرة وصحية



- 10 أوراق من النعناع

- ملعقة كبيرة من العسل



تحضير الماسك



- قطعي أوراق النعناع إلى وريقات صغيرة جدا، ثم أضيفي لها ملعقة العسل.

- عرّضي بشرتك للبخار، ومن ثم ضعي الماسك على بشرتك بالكامل.

- اتركي الخليط لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الدافيء ثم الفاتر.

- جربي الماسك مرة على الأقل أسبوعيا، للحصول على نتيجة مرغوبة.

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ماسك النعناع وزيت الزيتون

ماسك النعناع لبشرة نضرة وصحية



- ملعقة كبيرة نعناع طازج مهروسة

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة من السكر البني



تحضير الماسك



- اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتك.

- اتركي الخليط يدوم لمدة 10 دقائق ومن ثم اشطفي وجهك بالماء.

- جربي الماسك مرة أو مرتين أسبوعيا لتنظيف البشرة بعمق مع السكر البني والنعناع، والحصول على نعومة الملمس بزيت الزيتون.



ماسك النعناع وماء الورد وزيت جوز الهند

ماسك النعناع لبشرة نضرة وصحية



- ملعقة صغيرة نعناع مهروس طازج

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

- ملعقة كبيرة ماء ورد



تحضير الماسك



- اخلطي النعناع مع زيت جوز الهند وماء الورد.

- وزعي الخليط على بشرتك بالكامل.

- اتركي الماسك يدوم على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ومن ثم اشطفي وجهك بالماء.

- كرري الماسك مرة كل 10 أيام لنعومة بشرتك قبل عيد الأضحى.

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