إعلامي عن إطلالة أمينة خليل في خطبتها: اللي عادي عندك عيب عند غيرك

علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة أمينة خليل، بفستان ستان مكشوف بلون الأوف وايت، شبهه البعض بـ"ملابس النوم"، وانقسم حوله المتابعون، بين الإعجاب والتنمر.

الإعلامي حسام حداد، علق على الأمر عبر منشور على صفحته الرسمية بفيس بوك، قائلا: أنا معرفش أمينة خليل عشان أدافع عن الوضع اللي اتحطت فيه من ساعة ما صور خطوبتها انتشرت، ولا عايز أدافع عن حد أصلا، بس جه في بالي كام مشهد أظن عدوا علينا كلنا، محتاج أفتكرهم معاكم بصوت عالي، وهي مشاهد مبتشاورش على المجتمع فرد فرد ولا هي مشاهد شائعة في مصر، ولكنها موجودة وبتتكرر".

وسرد "حداد" 3 مواقف تتخذها بعض الفتيات وتطبقها في مواقف مختلفة، على النحو التالي:

1. البنت اللي بتقلع الحجاب في خطوبتها أو في فرحها أو في فرح صاحبتها أو أختها.

2. البنت اللي مابتحطش ميك أب بس تيجي في مناسبة تعمل حواجبها وتحط ميك أب وتلبس لينسز.

3. البنت اللي بتلبس واسع طول الوقت بس في المناسبات بتلبس ضيق وقصير.

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وأضاف: "أنا مش ضد كل دول ولا شايفهم غلط ولا صح، أنا في حتة تانية اسمها (همّا أحرار) أو (أنا مالي)، كل واحدة تعمل اللي هي عايزاه في فرحها وحزنها وفي حياتها طالما هي موافقة ومش مغصوبة على حاجة".

واستطرد الإعلامي: "أما الدواير المجتمعية فبتختلف من دايرة لأخرى، اللي عادي عندك، عيب عند غيرك والعكس الصحيح".

وزاد: "أرجوكم سيبوا الناس تفرح بطريقتها بدون ما ننظر عليهم، ونقول البوفيه حلو والعروسة أحلى من العريس ولا فستان العروسة وحش ولا مكشوف ولا القاعة كبيرة ولا صغيرة".

وأتمّ: "أخيرا ودي نقطة مهمة جدا، دي مناسبة خاصة وأمينة منزلتش صور للمناسبة دي على صفحتها الرسمية، فأنا آسف بس الصور انتشرت عن طريق متطفلين على حياتها الخاصة، واللي بيحط مناخيره في حاجة متخصوش، كلنا عارفين بيحصل له إيه".

حفل خطوبة أمينة خليل على البحر

واحتفلت الفنانة أمينة خليل بحفل خطبتها، قبل يومين، على رجل الأعمال عمر طه على أحد الشواطئ.

وتألق العروسان بإطلالة ملائمة لمكان الحفل، إذ ظهرت "أمينة" بفستان من الستان بحمالات رفيعة، مكشوف الظهر، وله طبقة من الأورجانزا الشفافة من الخلف، في حين اختارت له اللون "الأوف وايت".

وارتدت أمينة أقراط ذهبية، وتركت شعرها منسدلا بالتعاون مع مصفف شعر النجمات Kimi Safadi، بينما ظهر العريس بإطلالة "سيمي فورمال" بقميص وبنطلون، متخليا عن البدلة الرسمية ورابطة العنق.