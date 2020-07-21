نجل مها أحمد يهنئها بعيد ميلادها: كل سنة وأنت طيبة يا كل حياتي

علاقات و مجتمع

تحتفل الفنانة مها أحمد بعيد ميلادها في الـ16 من يوليو، وعلى الرغم من التأخير، قرر عادل مجدي كامل نجل الفنانة، الاحتفال بها على طريقته الخاصة.

ووجه عادل، رسالة تهنئة لوالدته بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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ونشر صورة تجمعه بوالدته وأمامهما "تورتة" للاحتفال وكتب في تعليقه على الصورة، "كل سنة وأنت طيبة يا كل حياتي، ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك.. وتفضلي دايماً جنبي ومعايا، وتفضل ضحتك مالية أحلى حاجة في دنيتي، يا أحلى وأحن وأطيب وأجمل وأخف دم، وألذذ أم في الدنيا".

وتفاعل متابعي عادل، معه عبر الإعجابات والتعليقات على الصورة، والتي هنأت مها أحمد زوجة الفنان مجدي كامل بعيد ميلادها.