الامارات | بالفيديو.."شكله وحش".."البوركيني" يتسبب في أزمة بأحد المنتجعات المصرية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجدد السجال حول المايوه الشرعي "البوركيني" على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد حادثة وقعت أمس، في أحد منتجعات الساحل الشمال بمصر، حيث اعترض عدد من النزلاء على نزول امرأة للمسبح بالمايوه الشرعي.

الحداثة انتشرت على نطاق واسع بعد أن قام زوج السيدة التي تلبس "البوركيني" بتصوير وتوثيق الحادثة، و نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وبحسب الفيديو،ارتدت زوجة مصطفى المايوه الشرعي ما أثار جدلًا كبيرًا، حيث قام بعض المصطافينن برفض وجودها في المسبح معتبرين أن "شكله وحش"، وتطور التلاسن بين رواد المسبح ما اضطر عناصر الأمن في المسبح إلى التدخل وفض الإشكال.

وتنوعت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على "تويتر"، حيث اعتبر أحد المغردين أن الأمر حرية شخصية، فيما أشار آخر إلى أن مناطق ساحلية أخرى في مصر ترفض ارتداء السيدات للمايوه العادي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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