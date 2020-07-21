"احنا هنا كلنا بنلبس بكيني".. القصة الكاملة لأزمة الساحل والمايوه الشرعي

علاقات و مجتمع

عاد من جديد الجدل حول ارتداء البوركيني، المعروف في الدول العربية بالـ مايوه الشرعي، بسبب مشادة بين أحد النزلاء بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، مع سيدة لارتدائها البوركيني والحجاب.

مقطع فيديو لا يتعدى الـ 10 دقائق، وثق به "مصطفى حسن" ما حدث مع زوجته، وتعرضها لـ"الرفض والعنصرية" بسبب ملابسها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحكى "مصطفى" تفاصيل الواقعة التي وثقها بالفيديو قائلًا: "طبعا كل الناس اللي عرفانى عارفة أنى مش بتكلم أو بعلق كتير على حاجة بس حصلت معايا النهاردة.. مشكلة أنا شايف أنها ماينفعش نسكت عليها عشان دى هتكون مثال لنا ولأخواتنا وزوجاتنا ولأجيال ورانا كتير ولازم الناس دى تتغير ويكون لها عقاب زي ما ابتدينا نتغير ونغير عقول ناس كتير ومرضى كتير فى مجتمعنا".

وأضاف: "ده مثال واقعي حصل لمراتي النهاردة وأنا معاها فى pool فى قرية بالساحل، لقيت سكان جايين يقولولها واحنا فى الماية ماينفعش تنزلى باللبس ده أو بالمايوه ده!! قالت ليه بكل استغراب وخوف كما لو كانت عملت حاجة غلط" متابعًا: "واحدة عندها شاليه زيها زي أي حد وييجى ناس يقولوا لها اخرجى عشان أنتى لابسة مايوه شرعى ومضايقة عيوننا بيه!! هنا كله لابس بيكينى أو one piece".

وقال: "أنا شايف اللي حصل ده عنصرية زيهم زى اللي بيقولوا للي لابسة لبس قصير ماتلبسيش وأكيد دول اللي برده عندهم عنصرية اللون والدين!! ياريت كل واحد يبقى فى حاله إحنا فى 2020، يا ناس كفاية جهل".

السوشيال ميديا تنتفض مع الواقعة

واقعة الفيديو لم تمر مرور الكرام، مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بدورهم قاموا بمشاركة المقطع والتعليق عليه سواء بالإيجاب أو حتى بالسخرية من الوضع القائم.

ليبدأ العديد بتدوين وجه نظره على المشكلة من خلال منشوار على منصات السوشيال ميديا.

Advertisements

رضوى الشربيني تُعلق وتدافع

من جانبها علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على الواقعة، وذكرت "الشربيني"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يعنى إيه واحدة رايحه تنزل بحر.. يتقال لها لأ مش هينفع علشان أنتى محجبة.. ‏رايحه تسهر مع جوزها في حتة، تتمنع من الدخول علشان هي محجبة.. ‏تيجي تشتري وحدة سكنية في مكان المفروض أنه راقى يتقال لها لأ مش هنبيع علشان أنتى محجبة".

وتابعت "الشربيني" استنكارها على أزمة النزول بالمايوه الشرعي (البوركيني): "زي ما الست اللي مش محجبة حرة.. الست المحجبة كمان حرة".

صاحب الواقعة يكشف الكواليس

وفي هذا الصدد، كشف مصطفى حسن، صاحب الفيديو تفاصيل الواقعة، قائلا: "الاختلاف كان عن المايوه الشرعي، أنا كنت بسمع الفترة اللي فاتت كتير عن الموضوع دة وظهرت السنين اللي فاتت بس كنت بسمع وبقول يا جماعة دة مش بيحصل في الحقيقة لحد ما اتعرضت له امبارح".

وتابع "حسن" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "كنت قاعد أنا والمدام في البيسين عادي فجأة لقيت 5 أو 6 الجيران بيقولوا لمراتي اللبس دة مينفعش من فضلك أطلعي برا البيسين، لو عاوزة تنزلي بيه أنزليه في البحر".

وواصل: "لما سمعت الكلام دة مصدقتش، ومراتي اتنرفزت جدا لأنه بوركيني معروف في أي حتة، خاصة أن فيه واحدة بوركيني بس مش لابسة حجاب، فأنا معرفش المشكلة في البوركيني ولا الحجاب، قالوا المايوه هي المشكلة، والمشكلة فرد الأمن جاي متنرفز عشان كنت بصور".

الغرف السياحية تحسم الأمر

وحول الأزمة المُثارة التي تجسد شريحة كبيرة من المجتمع، علق علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، قائلا: "الموضوع ده أثير أكتر من مرة وغرفة الفنادق تصدت للظاهرة دي، وبعتت منشور لكل القرى والفنادق بالسماح بنزول السيدات بالمايوه الشرعي".

وأضاف "غنيم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المانع الوحيد هو مخالفة التعليمات الصادرة من وزارة السياحة بارتداء الملابس المخالفة ولكن طالما أن مايوه حريمي معتمد ومسموح له، كما أن المايوه الشرعي مسموح بارتدائه في جميع القرى والفنادق السياحية.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن هناك إجراء حازما لأي شخص يعترض على هذا القرار، وتقديم شكوى لغرفة الفنادق والتي من شانها أخذ إجراء وقائي قوي جدا مع وزارة السياحة.