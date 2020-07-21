فيديو.. بعد خطبتها.. شام الذهبي تستعين بأغنية والدتها: 2 لمون وشجرة

لايف ستايل

احتفلت خبيرة التجميل وابنة الفنانة أصالة، شام الذهبي بخطبتها مؤخرا، وشاركت جمهورها ومتابعيها بصور من الاحتفال، وهي مرتدية ملابس كلاسيكية من الستان.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من ليلة خطبتها وهي مرتدية فستان شيفون من عند منطقة البطن، بجيبة قصيرة، بدون أكمام.

وظهرت شام في فيديو وهي على السلم تغني أغنية والدها الشهيرة "هيقولك"، وقالت "في عيونه دي الملايكة والجنة والسحاب، 2 لمون وشجرة حلوة ضحته".

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع الفيديو بتعليقات جاء من بينها: "هي مش مصدقة إنها اتخطبت"، و"لا متغنيش كدة عشان حظك ميبقاش زي حظ مامتك"، و"هو إنتي لحقتي تغني الأغنية دي".