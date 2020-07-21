إيمان العاصي تدافع عن "البوركيني": "من حق المحجبة تستمتع بـالبسين والتان"

علاقات و مجتمع

دافعت الفنانة إيمان العاصي، عن حق الفتيات في ارتداء "البوركيني"، داخل حمامات السباحة، واصفة منع المحجبات من نزول الـ "بسين" أو البحر بالملابس التي تمثل راحة لهم بأنه قمة الجهل و السخافة.

وأضافت "إيمان"، عبر خاصية القصص المصورة بموقع إنستجرام، قائلة: مين بيدي الحق إن حد يعترض على إنسان قرر يغطي جسمه بالشكل اللي يريحه.

وتابعت: أنا الموقف ده حصل قدامي في نادي من النوادي المعروفة، وخرجوا واحدة ست من حمام السباحة، ومكنش فيه بني أدم في المية.

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واستطردت "قمة الإحراج وكسرة النفس والسخافة، من حق أي محجبة تستمتع بالبحر والشمس وحمام السباحة والتان، وتطلع وتنزل من المية بالزي اللي يريحها، بجد سخافة".

وقالت "إيمان": حاجة في منتهى العنصرية والغباء بجد، مش من حق أي حد يفرض على أي بني أدم يلبس إيه وما يلبسش إيه، طالما الخامات مطابقة للمواصفات، يبقى مش من حق حد يمنع أي حد، حاجة مستفزة جدًا بجد.‎

وكانت يارا نعوم، زوجة كابتن عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، قد تصدر اسمها محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بسبب اتهامها بالعنصرية لرفضها نزول خادمة لحمام السباحة في إحدى المنتجعات بالغردقة، ردت "يارا" على تلك الواقعة، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك".

وقالت "يارا": ‎بشأن ما جرى تداوله من أخبار مغلوطة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيامي وزوجي بالتعدي على حرية بعض الأشخاص بحجة الطبقية، فأحب أوضح إني أنا وزوجي نحترم كافة أطياف المجتمع، الذي نحن منه".

وأضافت: "أنا تضامنت مع إدارة المنتجع الذي نقضي فيه العطلة الصيفية، عندما وجهوا اللوم لأحد الأسر، نظرًا لقيام مربية المنزل بالنزول إلى حمام السباحة بالملابس العادية، دون الالتزام بالملابس المخصصة للسيدات سواء المحجبات أو غير المحجبات، وذلك حرصًا على السلامة العامة وسط الظروف التي تمر بها البلاد حاليا".

‎وتابعت: "إلا أن هذه الأسرة قامت بالزج باسمي وباسم زوجي، مستغلين شهرته في تشهير واضح، وسوف نلتزم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التشهير، الذي في باطنه نوع من التنمر ضدي وضد زوجي"، مردفة: "أحب أوضح إن عماد لم يكن متواجد، وكان في أحد رحلات الصيد وعقب عودته وعلمه، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التشهير".