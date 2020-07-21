الامارات | نجمة "ستار أكاديمي" في فيديو صادم من المشفى: متعهد حفلات لكمني وركلني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت الفنانة التونسية أماني السويسي، نجمة برنامج المواهب "ستار أكاديمي"، في فيديو صادم من أحد المستشفيات وهي فى حالة من والإنهيار والبكاء، قائلة أن متعهد الحفلات التونسي سفيان السيالة، اعتدى عليها باللكمات والركل بالأقدام ما سبب لها جروح وكدمات نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

وظهرت الفنانة التونسية في حالة انهيار وبكاء، عبر الفيديو الذي نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب والإهانة من قبل متعهد الحفلات بعدما طالبته بحقها.

وأظهر الفيديو وجود علامات ضرب على وجه السويسي، فيما تفاعل معها النشطاء مطالبين بمحاسبة الشخص الذي اعتدى عليها.

يعود السبب للاعتداء هو مستحقات مادية بين الطرفين، بحسب السويسي، حيث ذهبت إليه من أجل المطالبة بمستحقاتها فقام المتعهد بالاعتداء عليها، بحسب ما قالته في الفيديو. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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