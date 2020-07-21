شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من عادة "خطرة" في التعامل مع الكمامة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم، من طريقة تعامل " خطرة" مع الكمامة الطبية، وأشارت الصحيفة أن الكثير من مستخدميها يميلون إلى سحبها إلى الذقن عند تناول الطعام أو الشراب أو التحدث إلى شخص ما، وكشفت الصحيفة أن خدمة الإسعاف في "إيست ميدلاندز"، بادرت بشرح أخطار سحب قناع الوجه إلى الأسفل عبر نشر رسم بياني يوضح المشكلة مشيرة "لا تسحب قناعك إلى منطقة الذقن..." مضيفة أسفل الرسم البياني: "عندما ترغب في تناول الطعام أو الشراب أو القيام بأي نشاط يتوجب عليك فيه إزالة القناع، قم بإزالته بالكامل."

ويوضح الرسم البياني أنه بينما يضع الشخص قناع الوجه على الأنف والفم، فإن منطقة أسفل الذقن والرقبة تبقى مكشوفة ومعرضة بالتالي للرذاذ والقطرات الناقلة للفيروس، وإذا تم سحب القناع لأسفل أسفل الذقن، فسيكون ملوثًا من الداخل، ما يعني أنه عندما يتم تثبيته مجددا على الأنف والفم، فسيكون عرضة للبكتيريا والجراثيم والفيروسات التي كانت على الرقبة ومن ثم ناقلا لها.

وتنصح خدمة الإسعاف في "إيست ميدلاندز" الأشخاص الذين يحتاجون إلى تحريك قناع الوجه عند الحاجة لتناول الطعام أو الشراب أو أي غرض آخر بإزالته تماما. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تحذير من عادة "خطرة" في التعامل مع الكمامة الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.