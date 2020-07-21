الامارات | بالصور.. طن من أجود أنواع الرطب هدية مهرجان ليوا لـ«خط الدفاع الأول»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. طن من أجود أنواع الرطب هدية مهرجان ليوا لـ«خط الدفاع الأول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى مهرجان ليوا للرطب، كوادر خط الدفاع الأول العاملين في مستشفيات الظفرة بأبوظبي، تقديراً للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

وأهدى المهرجان على هامش فعاليات دورته الـ16 في مدينة ليوا، الكوادر الطبية، طن رطب من أجود الأنواع.

وقال نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عيسى سيف المزروعي: «لقد حرصنا على توجيه رسالة شكر لخط دفاعنا الأول من خلال 100 مخرافة مقدمة من مزارع منطقة الظفرة بإجمالي وزن يبلغ 1000 كيلوغرام (طن)، بحيث تصلهم إلى مواقع عملهم بالتنسيق مع مستشفيات منطقة الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)».

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وأضاف أن اللجنة المنظمة للمهرجان تحرص دوماً على دعم وتقدير الشرائح المجتمعية التي تساهم في تعزيز السلامة والصحة العامة وقيم التكافل، مقدماً الشكر لخط الدفاع الأول على ما يقومون به من تضحيات، وسعيهم الدؤوب للحفاظ على سلامة المجتمع.

وأكد المزروعي أن اللجنة المنظمة للمهرجان، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، طبقت أعلى معايير التعامل الآمن مع الغذاء خلال تجهيز الرطب، للتأكد من سلامة المنتج قبل خروجه من موقع المهرجان، حيث يتم إجراء المتطلبات الوقائية والاحترازية وعمليات التعقيم المخصصة عند التعامل مع الرطب والفاكهة خلال المهرجان. كما يتم توعية المزارعين بذلك لضمان وصول الغذاء بأمان للمستهلك.

من جانبه، توجّه مدير مستشفى مدينة زايد، سعيد محمد المزروعي، بالشكر لإدارة مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 16، لمبادرتهم الطيبة.

وأشار إلى أن المبادرة لاقت استحسان جميع الكوادر العاملة في مستشفيات الظفرة.

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