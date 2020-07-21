الفستان الأحمر صيحة مدونة الأزياء في عروض أزياء صيف 2020

يتسّم اللون الأحمر بالجرأة ويرمز للحب، ولذلك تحرص مدونات الأزياء العربيات على اعتماد فساتين باللون الأحمرخصوصاً بعد ظهورها بقوة في عروض أزياء 2020نشرت مدونة الأزياء ديما الأسدي إطلالة مميزة بفستان أحمر بأكمام طويلة واسعة مع حزام حول الخصر، ونسقت معه أقراط ملونة.

كذلك اختارت مدونة الأزياء شهد الجميلي فستان أحمر بتصميم محتشم وأنيق، حيث الأكمام الطويلة والقبّة المرتفعة، مع قصّة ضيقة حول الخصر، ونسقت معه أقراط باللون الأزرق.

ولفتت الفاشينيستا تمارا قباني الأنظار بفستانها الأحمر المحتشم، وهو بتصميم عمودي بسيط وبأكمام طويلة ويمكن اعتماده في المساء.فساتين حمراء 2020

برزت العديد من موديلات الفساتين باللون الأحمر في عروض أزياء 2020.

قدمت ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta فستان أحمر بقصّة مستقيمة وبأزرار أمامية ومزين بالريش على التنورة، وتميز بتصميمه المحتشم.

كما قدمت ماركة Brandon Maxwell فستان أحمر ناعم بقماش انسيابي شفاف وبصيحة الكاب مع تصميم محتشم يناسب المحجبات.

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وأحببنا فستان كارولينا هيريرا Carolina Herrera الأحمر بالقصّة الملتفة والحزام حول الخصر.

وقدمت ماركة ديور Dior فستان أحمر أنيق لإطلالات المساء بصيحة الكاب وبقماش شفاف.

أيضًا برزت الفساتين الحمراء بالقماش البرّاق مثل فستان سان لوران وفستان رالف لورين.

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