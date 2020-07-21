أخطاء شائعة تقعين فيها عند تنسيق ملابسك الصيفية لكي تتجنّبيها تماماً

هناك أخطاء شائعة عند تنسيق الملابس الصيفية نكشفها لكِ في هذا الموضوع لكي تتجنّبيها تماماً. فتكون اطلالتكِ في غاية الأناقة سواء كانت جوال أو رسمية.

اطلالة متناسقة

خلال صيف 2020، يمكن أن تتبعي صيحة اللون الواحد في اطلالتكِ. فهي رائجة كثيراً، وقد رأيناها في أكثر من عرض أزياء.

لكن يمكنكِ أيضاً الاتجاه نحو الألوان القوية، وهنا تحتاجين الى بعض الدقة في تنسيق الاطلالة. فمع توب ذات لون قويّ، تحتاجين الى سروال أو تنورة ذات لون هادئ. والعكس صحيح.

وطبعاً تحتاجين الى تنسيق الأكسسوارات مع اطلالتك.

فاذا اخترت اللوك الهادئ يمكن أن تتجهي نحو الأكسسوارات اللافتة للنظر سواء من ناحية اللون أو النقشة.

واذا كانت الالوان الصارخة تتبع ستايلك، اتجهي نحو الاكسسوارات الناعمة لاستكمال اللوك.

الشورت القصير

عندما تقرّرين لبس الشورت القصير في فصل الصيف، لا تختاريه ضيقاً وقصيراً جداً، فهو سيفقدكِ أناقتكِ. والرائج هذا الصيف هو الشورت الميدي الذي يمكن حتّى تنسيقه مع بلوزة وجاكيت رسميين.

اختيار الملابس المناسبة للجسم

لا تتبعي الموضة الصيفية لمجرد أنها رائجة، وتذكري ان العارضات يلبسن قطع الأزياء الجديدة لعرضها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن ذوقهنّ الخاص. لذلك إختاري ما يليق بجسمك، طولك وشكل قوامكِ، وانتقي القطع التي تجذبك من ناحية ذوقكِ الخاص.

الملابس الشفافة

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من الجميل ارتداء الملابس الشفافة في فصل الصيف، لكن حصراً على البحر أو عند ارتياد حمامات السباحة فقط، ومن غير المحبذ لبسها للسهرات أو خلال النهار.

حذاء الفليب فلوب

تفضّل الكثير من النساء في فصل الصيف الخروج بحذاء الفليب الفلوب المسطّح، لأنّه مريح ويجنّب الشعور بالحر. لكن تنبّهي الى أنّ ذلك يعتبر ضمن أخطاء شائعة عند تنسيق الملابس الصيفية. فهذه الأحذية مناسبة اما داخل المنزل أو على المسبح، وفي أماكن أخرى تعتبر غير لائقة.

فتحات الملابس

مهما كان الطقس حاراً في فصل الصيف، عليك الانتباه إلى الفتحات الموجودة في الملابس. فمن الشائع أن تكون البلايز مفتوحة قليلاً عند الصدر، والتنانير لها شقّ على الساق. لكن لتكوني أنيقة، لا تظهري الكثير من مفاتنك، بل اختاري الفتحات الناعمة وغير الجريئة جداً.

الملابس الضيقة

تجنبي ارتداء الملابس الضيقة خلال فصل الصيف كي لا يظهر العرق عليك، خاصة اسفل الابطين وفي منطقة الظهر حيث يتعرق الجسم كثيراً.

الملابس السوداء

تخلي عن الملابس السوداء في الصيف لأنك تحتاجين إطلالات حيوية زاهية، لكن يمكنك الاستعانة بأكسسوارات سوداء كالحقائب والاحذية، ولا مانع من استخدامها في هذا الفصل.

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