إليك أبرز فساتين السهرة المُطرّزة موضة 2020 حسب شكل الجسم

القاهرة - لايف ستايل
شهدت عروض أزياء كوتور ربيع وصيف 2020 تنوعا كبيرا، خاصة الفساتين المطرزة التي أتت بقصات منوعة شديدة الفخامة والتفرد.
جمعت لكِ أحدث موديلات فساتين سهرة مطرزة بتوقيع أعرق الدور العالمية وتخبرك بالتصميم الذي يناسب شكل جسمك.
فساتين سهرة مطرزة بالريش موضة الموسم
أثبتت الفساتين المطرزة بالريش حضورها من جديد على خشبات عروض أسبوع الكوتور الباريسي، قدمت ماركة أوليانا سيرجينكو Ulyana Sergeenko فستان وردي منفوش منسدل الأكتاف مزين عند الصدر والخصر بالريش النافر، بينما اكتفت ماركة رالف آند روسو Ralph & Russo بوضع الريش حول منطقة الصدر والأكتاف.
فساتين سهرة منفوشة موضة صيف 2020
لا غنى عن فساتين السهرة المنفوشة في السهرات الهامة، خطف نظرنا الفستان الأصفر الفاتح المحبوك بتطريز فضي من توقيع المصمم اللبناني زياد نكد Ziad Nakad كما أحببنا الفستان بالكتف الواحد من توقيع دار ديور Dior والفستان الأحمر المزود بكاب من مجموعة جورج شقرا Georges Chakra.
فساتين سهرة قطعتين موضة الموسم
يبدو أن فساتين السهرة المؤلفة من قطعتين ستكون نجمة صيف 2020 بعدما برعت أسماء كبيرة مثل جورج حبيقة Georges Hobeika في تقديم فساتين تميزت بالتوب المغلف بالتطريز والتنانير المنفوشة المميزة بألوان الباستيل البناتية.
فساتين سهرة مستقيمة القصة آخر موضة
تأتي فساتين السهرة مستقيمة القصة على أول لائحة صيحات موضة ربيع وصيف 2020، قدمت دار شانيل Chanel فستان قصير مزود بكاب من الشيفون الأسود، أما جورج حبيقة Georges Hobeika فحرص على تقديم فساتين طويلة الكمين مغلفة بالتطريز العامودي.
فساتين سهرة مطرزة بحسب الجسم
1- اعتمدي الفساتين مستقيمة القصة لتزيدي من طولك.
2- الجئي إلى الفساتين المنفوشة لتخفي عيوب الجسم.
3- استعيني بالفساتين المطرزة بالريش عند الأكتاف لتزيدي من عرض قامتك.
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