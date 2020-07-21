أشكال جديدة ومختلفة لـ"الكمامات" في عالم الأزياء لعام 2020

تأثّر مجال الموضة والأزياء كغيره من المجالات مؤخرًا بانتشار فيروس كورونا أو كوفيد 19 واعتباره جائحة عالمية، الأمر الذي دفع بعض دور الأزياء لمحاولة المشاركة في مواجهته سواء من خلال استخدام مصانعها في تصنيع الكمامات الطبية أو حتى تمويل بعض الأبحاث المتعلقة باكتشاف علاج له لحماية البشرية، إيمانًا منهم بدورهم المجتعمي الذي يفرض عليهم ذلك.

الكمامة

لكل فترة زمنية متطالباتها من الأزياء والملابس، ووفقًا لموقع مجلة "vogue" البريطانية ففي تلك المرحلة الحرجة التي يعيشها العالم في ظل تفشي الوباء أصبحت الحاجة إلى ارتداء الكمامة ملحة بدرجة كبيرة، فلجأت العديد من دور الأزياء إلى تصميم وتصنيع أشكال مختلفة منها، واعتبارها قطعة إكسسوارات لا غنى عنها في إطلالات السيدات في العالم كله.

قناع من clarev

تسابق مصممو الأزياء في العالم على تقديم تصميمات وأشكال مختلفة لـ الكمامة، وتنوعت بين المصنوعة من القماش ذي اللون الواحد، أو المنقوشة والمطرزة والمزيّنة التي يمكنك اختيارها مع إطلالاتك المختلفة لحماية نفسك والتمتع بمظهر أنيق ومثالي في نفس الوقت.

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قناع من EUGENIA KIM

يذكر أن أسابيع الموضة العالمية عانت أيضًا من انتشار فيروس كورونا، فاضطرت بعضها لإلغاء فعالياتها، بينما لجأ البعض الآخر لتقديم عروض الأزياء أون لاين من خلال شبكة الإنترنت، وكان آخرها أسبوع الموضة في باريس، وبحث البعض عن أفكار مبتكرة ومميزة لتقديم عرضهم في ظل الالتزام بالعزل المنزلي، فظهر على سبيل المثال عرض أزياء مبهر بدون عارضات لمصممة كونغولية.

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