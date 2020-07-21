12 حيلة ذكية للملابس لا غنى عنها في مختلف المواقف

نتعرض جميعًا لمواقف مختلفة ويومية عند ارتداء ملابسنا صباحًا، وأغلب هذه المواقف تكون مفاجئة ما يحولها لمواقف مزعجة، فقد تكتشفين بقعة في البلوزة عند ارتدائها، أو التصاق علكة بفستانك المفضل، أو سقوط أحد أزرار بنطلونك، وغيرها من المواقف التي نقدم لكِ حلها في هذا المقال، إليكِ أفكار وحيل للملابس يمكنك تطبيقها في مختلف المواقف التي قد تواجهك.

أفكار وحيل للملابس

الوبر مشكلة مزعجة، قد تجدينه منتشرًا على أحد قمصانك بعد خروجه من الغسالة، أو عند قياس إحدى القطع في محل الملابس قبل شرائها، يمكنك التخلص من الوبر بسرعة في دقيقتين بإحدى الطريقتين:

استخدام شريط لاصق قوي ووضعه على الوبر ثم إزالته بسرعة، وهكذا إلى أن تنتهي من كل الوبر الموجود في قطعة الملابس.

استخدام ماكينة الحلاقة العادية لإزالة الوبر، حركي الشفرة عكس اتجاه الوبر لإزالته بسرعة وكفاءة.

إصلاح سحاب البنطلون (السوستة)

بعد مرور فترة على ارتداء البنطلون تلاحظين انزلاق السوستة، وبهذا تتعرضين لكثير من المواقف المحرجة في الشارع والأماكن العامة، يمكنك التغلب على مشكلة انزلاق سحاب البنطلون بحيلة ذكية وسهلة.

استخدمي حلقة وأدخلي السوستة فيها، ثم علقي الحلقة حول زر البنطلون ولن تنزلق السوستة مرة أخرى وأنت ترتدينه.

غسيل الجينز

مع تكرار غسيل القماش الجينز المنتشر في أغلب الملابس التي نرتديها يوميًا يفقد رونقه ولونه الطبيعي، هناك طريقة لتقليل عدد مرات غسيل الجينز في حالة غسله للتخلص من الروائح السيئة مثل رائحة العرق.

يمكنك وضع الجينز في الفريزر لساعتين أو ثلاث ساعات، وبهذه الطريقة لن تجدي له أي رائحة سيئة ولن تضطري لغسله مرات متتالية.

أزرار الملابس

إذا كان أحد أزرار قميصك على وشك الانقطاع وأنتِ في طريقك للخروج ولا يوجد عندك وقت لحياكته أو تغيير ملابسك، يمكنك استخدام فكرة ذكية للغاية، استخدمي طلاء الأظافر الشفاف في تثبيت الزر مؤقتًا في مكانه إلى أن تعودي للمنزل وتثبتيه بالخيط والإبرة.

إزالة البقع من الملابس

وقوع الطعام أو المشروبات على ملابسنا خارج المنزل، وخصوصًا مع وجود أطفال، أمر يتكرر كثيرًا مع كل أم، يمكنك التخلص من البقع مؤقتًا باستخدام المناديل المبللة على الفور وعدم الانتظار كثيرًا، فهذا سيقلل من ثبات البقع وأحيانًا يزيلها تمامًا.

كي الملابس الصعبة

بعض الأماكن في الملابس صعبة الفرد وأهمها الياقات وأساور الأكمام، استخدمي مكواة الشعر بدلًا من المكواة العادية في فرد هذه الأماكن الصعبة، وستلاحظين الفرق من أول مرة.

إزالة اللبان من الملابس

إذا التصقت قطعة علكة (لبان) بملابسك يمكنك استخدام مكعب ثلج للتخلص منها، مرري الثلج على اللبان إلى أن يتجمد وعندها يمكنك إزالته بسهولة.

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بقعة العرق على الملابس

الليمون مزيل رائع لبقع العرق الصفراء الملتصقة بملابسك تحت الإبط وتحت الصدر، يمكنك رش بعض عصير الليمون بواسطة بخاخ على بقعة العرق، واتركيها قليلًا ثم اغسليها في الغسالة بطريقتك المعتادة.

حماية الحذاء من الماء

إذا كنتِ تحبين الأحذية المصنوعة من القماش لكنكِ لا تستطيعين ارتداءها في الشتاء بسبب سقوط الأمطار وبالطبع عدم القدرة على المشي بحذاء مبلل بالكامل، إليك حيلة ذكية لجعل حذائك مقاومًا للماء، استخدمي شمع العسل في مسح الحذاء قبل الخروج به، فالشمع مقاوم للماء وسيحمي حذاءك من البلل.

البناطيل المقطعة

إذا حدث قطع كبير في بنطلونك الجينز، يمكنك تجديد البنطلون بدلًا من التخلص منه بهذه الطريقة التي تمنحك ذوقًا مختلفًا ورائعًا.

إزالة بقع الروج من الملابس

تخلصي من بقعة الروج على ملابسك برش سبراي تثبيت الشعر على البقعة، وستجدين نتيجة مذهلة.

توسيع الجينز الضيق

بطريقة سهلة للغاية يمكنك توسيع الجينز الضيق، بللي المناطق الضيقة من البنطلون بالماء الساخن ثم ارتديه وتحركي به في المنزل كثيرًا.

يمكنك القيام ببعض التمارين الرياضية واستغلال الأمر، اتركيه نصف ساعة ثم اخلعيه واتركيه يجف، وكرري الأمر مرة أخرى حتى تحصلي على المقاس الذي تريدينه.

أفكار وحيل الملابس لا تنتهي، هذه الأفكار لن توفر الوقت والجهد فقط، بل ستوفر مزيدًا من المال المهدور على أشياء بسيطة يمكنك إصلاحها سريعًا، إذا كان لديك إحدى الحيل الذكية شاركينا بها في التعليقات.

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