ترند حمو بيكا.. طريقة عمل الباتون ساليه بالسمسم

مطبخ

كتب: هن - 12:24 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020

"باتوباليه بالسمسم".. جملة أثار بها الفنان حمو بيكا سخرية الكثيرين، بعد خطئه المتكرر عدة مرات في نطق كلمة "باتون ساليه"، فرغم أنّها جاءت تلقائية، أصبح الفيديو الأكثر تداولا على مدار الساعات الماضية لحمو بيكا، وهو يغني هذا المقطع بشكل خاطئ. ويقدم "هن" طريقة عمل الباتون ساليه بالسمسم، وهو أشهر سناك للإفطار. المقادير ربع كوب لبن دافئ. ملعقة صغيرة خميرة فورية. ملعقة صغيرة سكر. ربع كوب زبدة طرية. ربع كوب زيت عباد الشمس. 2 كوب دقيق. Advertisements ملح. للوجه بيضة مخفوقة. حبة بركة. سمسم. شمر. طريقة التحضير يخلط اللبن والزيت والخميرة والسكر ثم يضاف الدقيق والزبد ويعجن جيدا. يشكل العجينة على هيئة أصابع رفيعة وتوضع في صينية فرن على ورق زبدة. يدهن الباتون ساليه بالبيض المخفوق ويرش عليه الشمر أو حبة بركة والسمسم حسب الرغبة. يدخل الفرن على درجة 160 مئوية ويقدم باردا.

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