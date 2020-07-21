عدسات زرقاء وشعر طويل.. دينا الشربيني بـ"نيولوك" مختلف بسبب "30 مارس"

علاقات و مجتمع

"من ألطف وأطيب وأحلى الناس، اللي فعلا يخلوك تحبهم، خفة دم وروح حلوة أم روح حلوة".. تلك عبارات المحبة والإعجاب، وجهتها ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، إلى الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، خلال تواجدها في موقع تصوير فيلم "30 مارس"، كاشفة عن "نيو لوك" الممثلة الشابة بطلة العمل الفني.

"الشربيني" ظهرت بـ"نيو لوك" مختلف عن إطلالتها الحالية، متخلية عن الشعر القصير، حيث أطلت بشعر طويل يجمع بين الأسود والأصفر، فضلا عن ارتدائها عدسات لاصقة "لينسيس" زرقاء اللون.

الإطلالة الجديدة حصدت بردود أفعال واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "زي القمر يا دينا"، و"اللينسيس مش لايقة عليكي"، و"عيونك حلوة من غير عدسات".

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وكان المخرج أحمد خالد موسي صوّر عددا من مشاهد الفيلم بمنطقة مصر الجديدة، قبل أن ينتقل لمنطقة الكيت كات لاستكمال التصوير داخل النادي السويسري هناك.

"30 مارس" من بطولة أحمد الفيشاوي وخالد الصاوي وأحمد خالد صالح، دينا الشربيني، محمد جمعة وصبري فواز.